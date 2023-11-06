Кожевников о «Сибири»: «Дубакин – жертва околохоккейных дельцов. Удивился братьям Климовичам в первых звеньях – и пулей вылетел из команды»

Александр Кожевников подверг критике «Сибирь» за ситуацию вокруг Сергея Дубакина.

– Нам обещали сделать из «Сибири» чуть ли не второе «Торпедо» – молодежное, атакующее. Но, к сожалению, даже признаков Нижнего Новгорода в Новосибирске не просматривается. А больше всего огорчила ситуация с молодым талантом .

– Что конкретно?

– Год назад в «Амуре» Вадима Епанчинцева этот форвард играл в первом звене, стемительно рос и стал звездой КХЛ. Вернулся из аренды в родной клуб – и потерялся. Есть большие вопросы к . Не надо брать пример с Хартли и выжимать последние соки из легионеров, надо воспитывать молодежь!

– Дубакина уже отправили в ВХЛ.

– Вот это самое непонятное. Мне рассказывали, что он стал жертвой околохоккейных дельцов. Позволил себе удивиться тому, что в первых звеньях – с тем же Беком – играют братья Климовичи, дети спортивного директора « ». И тут же пулей вылетел из команды. А братьям, судя по прессе, чуть ли не на следущий день выписали контракты на многие миллионы...

Не знаю, кто в этой истории прав, а кто виноват. Но молодые остро чувствуют блат и несправедливость. А Новосибирск тем временем в последнем матче в Уфе нанес 10 бросков по воротам за матч. Ну какое тут «Торпедо»? – сказал двукратный олимпийский чемпион.