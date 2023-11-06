Кожевников о «Сибири»: «Дубакин – жертва околохоккейных дельцов. Удивился братьям Климовичам в первых звеньях – и пулей вылетел из команды»

Теги Сибирь Торпедо Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Климович КХЛ Александр Кожевников Сергей Дубакин Иван Климович Егор Климович Хоккей

Александр Кожевников подверг критике «Сибирь» за ситуацию вокруг Сергея Дубакина.

– Нам обещали сделать из «Сибири» чуть ли не второе «Торпедо» – молодежное, атакующее. Но, к сожалению, даже признаков Нижнего Новгорода в Новосибирске не просматривается. А больше всего огорчила ситуация с молодым талантом Дубакиным.

– Что конкретно?

– Год назад в «Амуре» Вадима Епанчинцева этот форвард играл в первом звене, стемительно рос и стал звездой КХЛ. Вернулся из аренды в родной клуб – и потерялся. Есть большие вопросы к Немировски. Не надо брать пример с Хартли и выжимать последние соки из легионеров, надо воспитывать молодежь! 

– Дубакина уже отправили в ВХЛ.

– Вот это самое непонятное. Мне рассказывали, что он стал жертвой околохоккейных дельцов. Позволил себе удивиться тому, что в первых звеньях – с тем же Беком – играют братья Климовичи, дети спортивного директора «Сибири». И тут же пулей вылетел из команды. А братьям, судя по прессе, чуть ли не на следущий день выписали контракты на многие миллионы...

Не знаю, кто в этой истории прав, а кто виноват. Но молодые остро чувствуют блат и несправедливость. А Новосибирск тем временем в последнем матче в Уфе нанес 10 бросков по воротам за матч. Ну какое тут «Торпедо»? – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

 

7 комментариев

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Александр Романов
Вообще ситуация удивительная , спасибо надо Есмантовичу сказать
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Ron Weasley
Опять дед приплел Хартли. Не даёт покоя ему мастерство отличного тренера
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Punisher62
И это всё просматривается по игре Сибири.
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Кино Музыка
Неприятная история. Если все так, надо Дубакину уходить из Сибири.
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Андрей Евсеенко
шкурные дела
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Валерий Сергеевич
Ответ Александр Романов
Вообще ситуация удивительная , спасибо надо Есмантовичу сказать
А при чём здесь Есмантович?
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