Козлов о 2:0 с «Сибирью»: «Концентрация была на пределе все 60 минут. Для Ежова был непростой матч, мало работы, но были моменты, где нужно было тащить»

Виктор Козлов высказался после матча против «Сибири» (2:0).

– Важно было после матча с «Ак Барсом» продолжить играть четко, солидно, с эмоциями. Хорошо, что забили быстрые два гола в начале встречи.

« » хорошо играет в обороне, сворачивая «конверт», отдавая периметр. Они вроде отдают инициативу, но опасно контратакуют.

Концентрация команды была на пределе все 60 минут, для был непростой матч, мало работы, но были моменты, где нужно было тащить. Огромное спасибо болельщикам, сегодня опять собралась полная арена.

– Создали не самое очевидное звено Шмелев – Кузьмин – , но потом поменяли местами Дроздова и . В чем изначально была задумка?

– Шмелев вернулся в состав, он с Шаровым неплохо выглядели вместе. Дроздов пошел к и Ливо, они играют на тех же скоростях, у них получалось создавать моменты. Мы пытаемся создать четыре звена, которые будут создавать моменты и забивать.

– Впереди спаренные матчи. Как к ним подготовиться и стоит ли ждать Тимкина, Пустозерова, Варлова, Коледова?

– У Тимкина травма. Мы сегодня провели замены, пустили новую кровь. Это помогло нам в плане эмоций и физики. По спаренным матчам – будем думать, у нас есть опытные ребята, которым будет непросто играть два матча подряд.

– Большое количество удалений у команд сегодня. В чем причина?

– В начале были сложности в том, что не было ритма игры. Удаления – это эмоции, дисциплина. Мы не можем так удаляться, потому что наша сила – когда у нас все четыре звена в игре, тогда мы играем качественнее.

– Следующий матч против «Нефтехимика». Будет ли план на игру против Скорикова?

– Думаю, Скориков захочет проявить себя во всей красе. Но мы сейчас поймали нить игры, которую мы не должны упустить. Я хотел бы, чтобы больше фокусировались на этом.

Но ребята знают сильные и слабые стороны Скорикова, будут разбираться на льду, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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