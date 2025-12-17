Сушко о легионерах «Динамо»: «Для канадцев Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нем мечтают. Козлов дважды поднимал его над головой. У него огромный авторитет»

Гендиректор «Динамо» высказался об игре команды при Вячеславе Козлове.

Генеральный директор московского «Динамо » Сергей Сушко высказался об игре команды при тренере Вячеславе Козлове .

Клуб проиграл 2 первых матча под его руководством, после чего одержал 7 побед подряд.

– Показалось, что под руководством Козлова команда стала играть прагматичнее и ответственнее в обороне. Насколько довольны сейчас именно игрой? Или результат определяет все?

– У нас хорошая победная серия. Если не ошибаюсь, то за последний месяц четыре игры мы провели на ноль, а любые матчи на ноль – это всегда заслуга всей команды и в первую очередь вратаря. Знаете, тут не бывает чьей-то одной заслуги, это результат именно командной работы.

– Всегда считалось, что у Козлова какая-то особая коммуникация с легионерами. И мы видим, как после отставки Кудашова почти все легионеры добавили в игре. Вы считаете, это совпадение, или видите его влияние на Комтуа, Уила, Сикьюру?

– Для любого канадского игрока Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нем мечтают. Вячеслав Анатольевич дважды поднимал его над головой. Думаю, у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков, – сказал Сушко.