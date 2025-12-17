Бабаев об отстранении: «Только ЧМ и Олимпиады ответят, как развивается наш хоккей. Без России у европейских сборных больше шансов выиграть, поэтому им это выгодно»

Бабаев об отстранении: «Только ЧМ и ОИ покажут, как развивается наш хоккей.

Агент Шуми Бабаев оценил уровень Кубка Первого канала, на котором сборная «Россия 25» заняла первое место, обыграв команды Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

– Как оцените уровень Кубка Первого канала?

– В сборной Казахстана практически не было игроков КХЛ . Сборная Беларуси приехала в хорошем составе, но мы же понимаем, что она, к сожалению, не является лидером мирового хоккея.

Для того, чтобы понимать реальный уровень нашей сборной, мы должны играть на международной арене. Тогда мы поймем, насколько мы сильны или слабы, чего нам не хватает.

Только чемпионаты мира и Олимпиады дают ответы на вопросы, как развивается наш хоккей. Хотя Кубок Первого канала – интересно для болельщиков, Россия – Беларусь была хорошая игра, и ее с удовольствием посмотрели.

– МОК рекомендовал допустить россиян к участию в юношеских соревнованиях…

– Это первый шаг. Но рекомендация – это не значит, что нас допустят. Ссылаются на безопасность, и потом могут сказать, что мы не проходим по этому критерию.

Мы видим, что ИИХФ не смотрит в нашу сторону с широко раскрытыми глазами. Когда нет России, у европейских сборных больше шансов выиграть, поэтому им это выгодно. Но долго это делать невозможно, уже идут суды и арбитражи. Думаю, что ближайшее время все равно придется идти навстречу. Хотя в ближайших чемпионатах мира, понятно, еще не получится участвовать, – сказал Бабаев.