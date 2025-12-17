  • Спортс
  Вячеслав Фетисов: «В каком качестве нас вернут? Гимнастка поздравила дедушку с 9 мая – ее не допускают. Мы павликов морозовых воспитываем? Будем прятать эмоции, традиции, ценности?»
1

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о текущей ситуации с отстранением российских спортсменов. 

– Мне кажется, мы не сумели убедить, и, наверное, не хватает у нас влияния сегодня в международных структурах, именно разговоров. Та же президент Международного олимпийского комитета [Кирсти Ковентри] возглавляла комиссию спортсменов МОК. Я помню, когда я возглавлял комитет спортсменов во Всемирном антидопинговом агентстве, мы с ней общались. Но она как бы в то время понимала смысл всего – ради чего этот комитет, то есть голос спортсменов должен быть слышен. Но его, я так понимаю, мы не слышали с момента введения санкций. Какие-то странности на самом деле происходят.

Все те подачки, которые мы сегодня получаем – ой, по одному спортсмену, мальчик и девочка, а остальные пускай гуляют – ну, это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Вот мы с тобой вдвоем тренируемся, допустим, они говорят: «Ты поедешь». А я – нет, почему?

Отбор естественный.

– Это не отбор, это же назначение. Это не естественный отбор, противоестественный. А все остальные почему не могут? Значит, уже внутри есть некое недопонимание у нас – почему фигуристы-одиночники едут, а пары и танцевальные пары наши остаются дома?

Вячеслав Александрович, вы говорите: мы не смогли убедить. Это, кстати, не типичная позиция, потому что вы в данном случае говорите, насколько я понимаю, о руководстве ОКР. Что можно было сделать, что Россия должна была сделать?

– Я бы сидел там, где они находятся – в Лозанне? Как человек, отвечающий за все это, и добивался обсуждения темы. Она же где-то там кулуарно обсуждается, мне кажется, а широкого обсуждения не было. У нас, я думаю, порядка 800, наверное, олимпийских чемпионов, точно не могу сказать. Обращение какое угодно – видеообращение, письменное обращение, по крайней мере, мы должны позицию свою доносить постоянно, мы должны предъявлять претензии тем, кто сегодня дискриминирует наших спортсменов и морально, и финансово, и много как еще – чтобы насчитывать.

С другой стороны, я не понимаю, каким будет решение по возвращению наших спортсменов. Полноценным возвращением я считаю флаг и гимн – в этом весь смысл олимпийского движения. В свое время были приняты решения, что государственная символика должна присутствовать на Олимпийских играх. Потом уже появились нейтральные спортсмены. Непонятно, откуда потом появились эти команды беженцев, которые полностью попирают все принципы. И мы обязаны это постоянно, насколько есть возможность, вбрасывать это в информационное поле.

Вы вообще допускаете, что в какое-то ближайшее время станет возможно, что российские спортсмены, в том числе в командных видах спорта, смогут вернуться и выступать под своим флагом и гимном?

Если вспомнить историю, то до Великой Отечественной войны Советский Союз не участвовал в международных соревнованиях, а после 1945 года все встало, так скажем, на круги своя, и мы впервые поехали на Олимпиаду в 1952 году, на летнюю в Хельсинки. И с тех пор являлись важнейшей, неотъемлемой частью мирового спорта – имена величайших спортсменов, летом и зимой, они просто зашкаливают по количеству всех этих достижений. Решение были было принято после 1945 года.

Еще раз, я никак не понимаю – каким решением они вернут нас? Это должно быть извинение, голосование какое-то, это же надо как-то будет обосновывать, поэтому, думаю, они не знают, какое решение они могут принять.

А вы видите сейчас, что как раз 2025 год – это такой, если не переломный, но какой-то стартовый момент для того, чтобы этот процесс начался?

– Не знаю.

Министр спорта [Михаил Дегтярев] недавно заявил, что 67 международных федераций вроде как допускают к соревнованиям российских спортсменов.

– Еще раз, в каком качестве и по каким критериям? До смешного доходит, если девочка гимнастка поздравила своего дедушку с 9 мая, это является, так скажем, по их критериям плохим делом – ее не допускают даже в нейтральном статусе. Это что такое? Это значит мы воспитываем кого, павликов морозовых? Мы будем прятать сегодня свои эмоции, традиции, устои, семейные наши ценности – для чего?

Я считаю, я не раз говорил уже, если бы мы изначально, по-моему, был 2018 год, заявили им, что Российская Федерация, исходя из всех наших достижений в мировом спорте, проведя две самых крутых олимпиады тех времен, когда они проводились в мире, и для нас спорт – это не просто бизнес, это часть нашей культуры, это наш национальный код, то без флага и гимна возвращения в мировой спорт нам не предлагать. Тогда бы не было всех этих подачек и всяких там на чье-то усмотрение, что это какие-то наши успехи...

Вот еще раз, мы два спортсмена, одного по каким-то критериям пустили, а я вот посетил какое-то мероприятие с участием президента страны – и уже все, я уже нерукопожатный, это что такое, это нормально? Я считаю, что это для нас это неестественно, – сказал Фетисов. 

«Открытка с поздравлением с 9 мая». Гимнастка Листунова назвала причину, по которой ей отказали в нейтральном статусе

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTVI
