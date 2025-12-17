Рябыкин о КПК: «Турнир прошел при аншлагах, картинка не хуже, чем в НХЛ. О хоккее вспомнил даже Первый канал. Когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо поощрять»

Рябыкин о КПК: о чем спорить, если турнир прошел при аншлагах?.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался положительно о Кубке Первого канала, на котором сборная «Россия 25» заняла первое место, обыграв команды Казахстана (9:0) и Беларуси (3:1).

– «Россия 25» эффектно выиграла Кубок Первого канала, но в интернете не все довольны, идет критика уровня турнира. Что скажете: кто здесь прав?

– О чем спорить, если турнир прошел при аншлагах, наша сборная показала стопроцентный результат, а картинка была не хуже, чем в НХЛ? Более того, о хоккее вспомнил даже Первый канал, который нашу игру, мягко говоря, не балует.

Поэтому для меня, как для хоккейного человека, по итогам турнира в Новосибирске – сплошные плюсы.

– Но есть нарекания по профессиональному уровню соперников…

– Понятно, что сборные Беларуси и особенно Казахстана – это не североамериканцы и не шведы с финнами. Но уровень тех же белорусов ни в коем случае не принижал бы, ведь их базовая команда – минское «Динамо» – идет в чемпионате КХЛ выше всех московских клубов и СКА.

Понятно, что какие-то эпизоды игр не соответствовали мировым стандартам. Тот же Казахстан, к сожалению, совсем просел. Но в нынешних условиях, когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо всячески поощрять, ведь они позволяют нам сохранить всю эту идею сборных страны.

Поэтому с небольшой частью нареканий готов согласиться. Но в целом в Новосибирске все прошло круто и на пользу нашему хоккею, – сказал Рябыкин.