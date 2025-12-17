Алексей Василевский о матче в Абу-Даби: почему нет, это новая точка на карте КХЛ.

Защитник «Салавата Юлаева » Алексей Василевский прокомментировал информацию , что команда сыграет с «Ак Барсом » в Абу-Даби 28 января.

Вчера уфимцы уступили команде из Казани со счетом 3:6 в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– У соперника было восемь удалений подряд, перед тем как у вас удалили Фаизова в концовке. Было вообще такое когда-нибудь в Казани?



- Нет, такое в первый раз. Столько удалений – надо было забивать больше, чем одну в большинстве.

– Это главная причина, по которой проиграли?

– Совокупность причин: и игра в обороне, и нереализованное большинство.

– Как сказалось отсутствие Ремпала?

– Это сильно сказалось, особенно при игре в большинстве.

– Слышали новость про то, что дерби в январе может состояться в Абу-Даби? Хотели бы сыграть там?

– Ну если матч состоится, то почему нет. Это новая точка на карте КХЛ, было бы интересно, – сказал Василевский.