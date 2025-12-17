  • Спортс
Защитник «Салавата» Василевский о матче с «Ак Барсом» в Абу-Даби: «Это новая точка на карте КХЛ, если игра состоится, почему нет. Было бы интересно»

Алексей Василевский о матче в Абу-Даби: почему нет, это новая точка на карте КХЛ.

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал информацию, что команда сыграет с «Ак Барсом» в Абу-Даби 28 января. 

Вчера уфимцы уступили команде из Казани со счетом 3:6 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

У соперника было восемь удалений подряд, перед тем как у вас удалили Фаизова в концовке. Было вообще такое когда-нибудь в Казани?
 
- Нет, такое в первый раз. Столько удалений – надо было забивать больше, чем одну в большинстве.

Это главная причина, по которой проиграли?

– Совокупность причин: и игра в обороне, и нереализованное большинство.

Как сказалось отсутствие Ремпала?

– Это сильно сказалось, особенно при игре в большинстве.

Слышали новость про то, что дерби в январе может состояться в Абу-Даби? Хотели бы сыграть там?

– Ну если матч состоится, то почему нет. Это новая точка на карте КХЛ, было бы интересно, – сказал Василевский. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
