Защитник «Салавата» Василевский о матче с «Ак Барсом» в Абу-Даби: «Это новая точка на карте КХЛ, если игра состоится, почему нет. Было бы интересно»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал информацию, что команда сыграет с «Ак Барсом» в Абу-Даби 28 января.
Вчера уфимцы уступили команде из Казани со счетом 3:6 в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– У соперника было восемь удалений подряд, перед тем как у вас удалили Фаизова в концовке. Было вообще такое когда-нибудь в Казани?
- Нет, такое в первый раз. Столько удалений – надо было забивать больше, чем одну в большинстве.
– Это главная причина, по которой проиграли?
– Совокупность причин: и игра в обороне, и нереализованное большинство.
– Как сказалось отсутствие Ремпала?
– Это сильно сказалось, особенно при игре в большинстве.
– Слышали новость про то, что дерби в январе может состояться в Абу-Даби? Хотели бы сыграть там?
– Ну если матч состоится, то почему нет. Это новая точка на карте КХЛ, было бы интересно, – сказал Василевский.