Сушко об усилении «Динамо»: «Мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас. С лидерами диалог хороший, у них огромное желание играть за клуб, поэтому думаю, все будет хорошо»

Сушко об усилении «Динамо»: мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас.

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о возможном усилении команды.

– Есть ли понимание, какие позиции «Динамо» намерено усилить?

– Работа на трансферном рынке ведется круглогодично. Мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас.

– Как произошел обмен защитника Романа Калиниченко. Говорят, что его приход был вашей инициативой?

– У нас в «Динамо» нет такого, чтобы кто-то единолично принимал решения. В первую очередь игрока обсуждает тренерский штаб, принимается общее решение.

– Есть ли подвижки по действующим игрокам?

– Как уже сказал, работа ведется круглогодично, постоянно. Со всеми лидерами хороший диалог, у них огромное желание играть в «Динамо », поэтому думаю, все будет хорошо, – сказал Сушко.