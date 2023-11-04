«Сибирь» проиграла 3 из 4 последних матчей. Команда нанесла всего 10 бросков в игре с «Салаватом»

Теги Салават Юлаев Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

«Сибирь» проиграла три из четырех последних матчей.

Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Салавату Юлаеву» (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

За весь матч хоккеисты клуба из Новосибирска нанесли лишь 10 бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 10-32 в пользу «Салавата».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в таблице Востока, набрав 27 очков после 26 игр.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rusiks
законное место. скорее всего до конца сезона...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха Сибиряк
Задача удержать за собой нашу многолетнюю любимую девятую строчку видится практически нереальной, Амур уже в следующей игре её займёт. А вот за десятое место с Барысом можно пободаться, тут "атакующего хоккея" Дэвида при определенной доле везения может быть и хватит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Макаров
последние игры просто шедевральные!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gromvik Gronvik
Ответ Дмитрий Макаров
последние игры просто шедевральные!!!
Сибирь дастойна играть в высшей лиге
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ачиваков Марат
Это еще они легко отделались, СЮ имело преимущество по всем линиям и во многих моментах действовали по пижонски, было ощущение, что просто транжирили многочисленные моменты. Сибирь выглядело откровенно слабо, хотя команда распологает рядом классных игроков. СЮ тем не менее с победой и сухарем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Марщанский
если Дэвид вернется в Новосибирск с командой то все ,сезон считай потерян
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизонов
Ответ Gromvik Gronvik
Сибирь дастойна играть в высшей лиге
👍👍👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий