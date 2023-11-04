«Сибирь» проиграла 3 из 4 последних матчей. Команда нанесла всего 10 бросков в игре с «Салаватом»

«Сибирь» проиграла три из четырех последних матчей.

Команда тренера уступила « » (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

За весь матч хоккеисты клуба из Новосибирска нанесли лишь 10 бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 10-32 в пользу «Салавата».

На данный момент « » занимает девятое место в таблице Востока, набрав 27 очков после 26 игр.