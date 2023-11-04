«Сибирь» проиграла 3 из 4 последних матчей. Команда нанесла всего 10 бросков в игре с «Салаватом»
«Сибирь» проиграла три из четырех последних матчей.
Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Салавату Юлаеву» (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
За весь матч хоккеисты клуба из Новосибирска нанесли лишь 10 бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 10-32 в пользу «Салавата».
На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в таблице Востока, набрав 27 очков после 26 игр.
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