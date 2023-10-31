Быков об ИИХФ: «Это не независимая организация. Откуда ветер подует, такое решение и примут, у них семь пятниц на неделе»
Вячеслав Быков не считает ИИХФ независимой организацией.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Сложно что-то сказать по этому поводу, так как у ИИХФ семь пятниц на неделе. На данном этапе это решение ничего не означает.
Откуда ветер подует, такое решение они и примут! Это уже не независимая организация после того, как они приняли свои решения», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года. Президент организации Люк Тардиф связал возможный допуск России с делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
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