Быков об ИИХФ: «Это не независимая организация. Откуда ветер подует, такое решение и примут, у них семь пятниц на неделе»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков не считает ИИХФ независимой организацией.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Сложно что-то сказать по этому поводу, так как у ИИХФ семь пятниц на неделе. На данном этапе это решение ничего не означает.

Откуда ветер подует, такое решение они и примут! Это уже не независимая организация после того, как они приняли свои решения», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года. Президент организации Люк Тардиф связал возможный допуск России с делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова: «Если РФ хочет участвовать в наших соревнованиях, надо принять правила. Или пусть играют в другом месте».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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