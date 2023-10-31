Тардиф о предварительном допуске России до ОИ-2026: «Это пока ничего не значит. Решение также зависит от дисциплинарного совета»

В ИИХФ отреагировали на предварительный допуск России до ОИ-2026.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026.

«Это пока ничего не значит. Решение может быть принято в любое время, но не после марта 2024 года.

Оно также зависит от решения дисциплинарного совета», – сказал президент организации .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.