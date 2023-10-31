Тардиф о предварительном допуске России до ОИ-2026: «Это пока ничего не значит. Решение также зависит от дисциплинарного совета»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

В ИИХФ отреагировали на предварительный допуск России до ОИ-2026.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Это пока ничего не значит. Решение может быть принято в любое время, но не после марта 2024 года.

Оно также зависит от решения дисциплинарного совета», – сказал президент организации Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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3 комментария

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vdvbill.e1.ru
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Без России НХЛ смысла ехать нет, они (канадцы) и Россию то катком переедут, не говоря про омтальных
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Андрей Шабанов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а в чём смысл хоккейного турнира и участия игроков НХЛ без РОССИИ?!

Дисциплинарный совет сборище идиотов, которые отказываются головой думать и соблюдать спортивный принцип?!

В ИХ ИНТЕРЕСАХ УЧАСТИЕ РОССИИ!

КАКОГО ХЕРА КОМАНДЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ! НИ те, ни другие не нарушили ничего!
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