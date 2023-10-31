Тардиф о предварительном допуске России до ОИ-2026: «Это пока ничего не значит. Решение также зависит от дисциплинарного совета»
В ИИХФ отреагировали на предварительный допуск России до ОИ-2026.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Это пока ничего не значит. Решение может быть принято в любое время, но не после марта 2024 года.
Оно также зависит от решения дисциплинарного совета», – сказал президент организации Люк Тардиф.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
Дисциплинарный совет сборище идиотов, которые отказываются головой думать и соблюдать спортивный принцип?!
В ИХ ИНТЕРЕСАХ УЧАСТИЕ РОССИИ!
КАКОГО ХЕРА КОМАНДЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ! НИ те, ни другие не нарушили ничего!