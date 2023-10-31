Майоров о России на ОИ‑2026: «УЕФА тоже разрешил нашим футболистам выступать на международной арене, а потом запретил. Возможно, в хоккее будет так же»
Борис Майоров высказался об отношении ИИХФ к России.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Никто не может ответить, будем мы на Олимпиаде или нет. УЕФА сначала разрешил нашим юниорам [футболистам] выступать на международной арене, а потом запретил. Вполне возможно, что в хоккее будет так же.
Обстоятельства абсолютно непредсказуемы. Это не означает, что они лояльны по отношению к нам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
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