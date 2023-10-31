ИИХФ примет решение по допуску России до Олимпиады-2026 не позднее марта
ИИХФ примет решение о допуске сборной России до ОИ-2026 не позднее марта 2024-го.
Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.
«Решение по этому вопросу будет принято не позднее марта 2024 года.
На данный момент до конца сезона-2023/24 сборная России и команда Белоруссии не допускаются до участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ», – сказал президент организации Люк Тардиф.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.
такая славная теория вдребезги