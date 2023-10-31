ИИХФ примет решение по допуску России до Олимпиады-2026 не позднее марта

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ примет решение о допуске сборной России до ОИ-2026 не позднее марта 2024-го.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026.

«Решение по этому вопросу будет принято не позднее марта 2024 года.

На данный момент до конца сезона-2023/24 сборная России и команда Белоруссии не допускаются до участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ», – сказал президент организации Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.

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14 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Niko [Ars]
так а разве сборную России не выгнали из первого дивизиона? почему она теоритически может сыграть на Олимпиаде ? получается в ИИХФ знают, что всё закончится в 2024 году в 2025 Россия вернётся в первый дивизион а в 2026 сыграет на Олимпиаде и триумфально победит
Нет, за сборными России и Белоруссии сохранено место в первом дивизионе ЧМ по возвращению, это решение ИИХФ
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Gans78
Какой будет ответ уже известно!
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Михаил Качалов
Главный тренер Роман Ротенберг и куча асистентов в придачу, и золото наше
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Оригинальный Ник
Думают, что к этому времени российская армия сможет нанести сокрушительное поражение украинскому режиму и заставить зелибобу подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Я тоже в своих прогнозах склоняюсь к весне следующего года
+10
-8
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Александр Выдрин
То есть, так и запишем: "пропускаем"
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den70
Ответ Оригинальный Ник
Думают, что к этому времени российская армия сможет нанести сокрушительное поражение украинскому режиму и заставить зелибобу подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Я тоже в своих прогнозах склоняюсь к весне следующего года
Какая связь у вас там в окопах? Через какого оператора сюда пишешь?
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Andreir888
Демоны! Чувствую себя в пытоШной, жилы тянут...
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kvint(ksk)
Ответ Оригинальный Ник
Думают, что к этому времени российская армия сможет нанести сокрушительное поражение украинскому режиму и заставить зелибобу подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Я тоже в своих прогнозах склоняюсь к весне следующего года
Я думаю , так тому и быть . Более того, именно Ваше участие в этой, Великой для нашего народа, войне несомненно должно внести решающий вклад в нашу Победу. Готов посодействовать . Могу обратиться от Вашего имени в военкомат . Вы где проживаете ?
+2
-2
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Niko [Ars]
Ответ Фёдор Кузнецов
Нет, за сборными России и Белоруссии сохранено место в первом дивизионе ЧМ по возвращению, это решение ИИХФ
эх
такая славная теория вдребезги
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