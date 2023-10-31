ИИХФ примет решение по допуску России до Олимпиады-2026 не позднее марта

ИИХФ примет решение о допуске сборной России до ОИ-2026 не позднее марта 2024-го.

Международной федерации хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026.

«Решение по этому вопросу будет принято не позднее марта 2024 года.

На данный момент до конца сезона-2023/24 сборная России и команда Белоруссии не допускаются до участия в соревнованиях под эгидой », – сказал президент организации .

Сборные России и были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в феврале 2026 года.