Щитов о мерах ограничения отъезда хоккеистов: «Я вообще против запретов. Лучше создавайте условия, чтобы игроки не хотели уезжать»

Никита Щитов прокомментировал планы ограничения на выезд российских хоккеистов.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Я вообще против запретов. Лучше создавайте условия, чтобы хоккеисты не хотели уезжать. Нужно начинать с детских школ, чтобы там работали квалифицированные специалисты, чтобы был принят закон, ограничивающий влияние родителей на тренеров. Родители пользуются своим статусом, хоккеисты играют за деньги, а тренеры мало зарабатывают, поэтому подвержены влиянию.

Обязательно должны быть методисты, которые контролируют тренировочный процесс. У нас детей с шести-семи лет загоняют, бывают и по две тренировки в день, готовят как на профессиональном и полупрофессиональном уровне. Когда у нас начнет правильно развиваться детский хоккей, а сейчас его убили, и будут созданы все условия, тогда никто не захочет уезжать из страны», – сказал бывший защитник клубов .