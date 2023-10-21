Щитов о мерах ограничения отъезда хоккеистов: «Я вообще против запретов. Лучше создавайте условия, чтобы игроки не хотели уезжать»

Теги Никита Щитов КХЛ Олег Матыцин Хоккей

Никита Щитов прокомментировал планы ограничения на выезд российских хоккеистов.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Я вообще против запретов. Лучше создавайте условия, чтобы хоккеисты не хотели уезжать. Нужно начинать с детских школ, чтобы там работали квалифицированные специалисты, чтобы был принят закон, ограничивающий влияние родителей на тренеров. Родители пользуются своим статусом, хоккеисты играют за деньги, а тренеры мало зарабатывают, поэтому подвержены влиянию.

Обязательно должны быть методисты, которые контролируют тренировочный процесс. У нас детей с шести-семи лет загоняют, бывают и по две тренировки в день, готовят как на профессиональном и полупрофессиональном уровне. Когда у нас начнет правильно развиваться детский хоккей, а сейчас его убили, и будут созданы все условия, тогда никто не захочет уезжать из страны», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Dooomer
Никита Щитов походу умнее Каменского, Кожевникова и Матыцина
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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