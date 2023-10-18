Никита Щитов: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак» показывают комбинационный хоккей. Такая игра не может не радовать. Здорово, что появляются тренеры, прививающие атакующий стиль»

Никита Щитов оценил выступление «Северстали» в сезоне-2023/24.

«Пока что «Северсталь» оставляет у меня только положительные впечатления.

Всего лишь несколько команд в КХЛ показывают комбинационный хоккей: « », « » и « ». Такая игра не может не радовать, она доставляет приятные впечатления.

Всегда хочется прийти вечером и посмотреть матч Череповца или Нижнего Новгорода. Тем более, когда они играют друг с другом. Думаю, зрителям нравится такой хоккей.

Здорово, что у нас в лиге появляются тренеры, которые прививают своим командам атакующий стиль игры», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.