Никита Щитов: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак» показывают комбинационный хоккей. Такая игра не может не радовать. Здорово, что появляются тренеры, прививающие атакующий стиль»
Никита Щитов оценил выступление «Северстали» в сезоне-2023/24.
«Пока что «Северсталь» оставляет у меня только положительные впечатления.
Всего лишь несколько команд в КХЛ показывают комбинационный хоккей: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак». Такая игра не может не радовать, она доставляет приятные впечатления.
Всегда хочется прийти вечером и посмотреть матч Череповца или Нижнего Новгорода. Тем более, когда они играют друг с другом. Думаю, зрителям нравится такой хоккей.
Здорово, что у нас в лиге появляются тренеры, которые прививают своим командам атакующий стиль игры», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
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