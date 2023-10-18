Никита Щитов: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак» показывают комбинационный хоккей. Такая игра не может не радовать. Здорово, что появляются тренеры, прививающие атакующий стиль»

Теги Северсталь Спартак Торпедо Никита Щитов Алексей Жамнов Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Никита Щитов оценил выступление «Северстали» в сезоне-2023/24.

«Пока что «Северсталь» оставляет у меня только положительные впечатления.

Всего лишь несколько команд в КХЛ показывают комбинационный хоккей: «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак». Такая игра не может не радовать, она доставляет приятные впечатления.

Всегда хочется прийти вечером и посмотреть матч Череповца или Нижнего Новгорода. Тем более, когда они играют друг с другом. Думаю, зрителям нравится такой хоккей.

Здорово, что у нас в лиге появляются тренеры, которые прививают своим командам атакующий стиль игры», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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