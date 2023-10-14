Щитов о «Витязе»: «Это уровень ВХЛ – аутсайдер, показывающий неинтересный хоккей. Нет болельщиков на трибунах»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин Никита Щитов КХЛ ВХЛ Хоккей

Никита Щитов назвал «Витязь» командой уровня ВХЛ.

Подмосковный клуб находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 18 матчах.

«Возможно, Дмитрий Рябыкин и сможет что-то сделать, но с самого начала видно, что «Витязь» – аутсайдер нашего чемпионата.

Команда показывает очень несодержательный и неинтересный хоккей. Это уровень ВХЛ. Нет болельщиков на трибунах.

Менеджмент клуба не так хорошо сработал из-за того, что не продлил в прошлом году контракт с Буцаевым. Ну, и травмы тоже подвели.

Может быть, что-то и поменяется. Посмотрим, что сможет сделать Рябыкин. Он всего несколько игр в команде.

Увидим, что будет матчей через десять-пятнадцать», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

6 комментариев

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rgoll
Витязь всю историю своего существования аутсайдер и клуб без болельщиков.
Существует лишь для потех старых братков из 90х
+12
0
+12
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4k7shv9zrw
Почему бы его в Новокузнецк не перевезти? Сразу бы зажил клуб
+3
0
+3
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Machine Head
Это фарм СКА должен существовать ровно столько , сколько будет существовать СКА.
+4
-2
+2
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крок 58
Это так, увы… нужно топарей дядек наставников.. я с огромным удовольствием ездил на Сёмина смотреть и Афиногенова..
0
0
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Иван Шадрин
Терпения, господа. Сейчас в Можайск переедем. Тогда всем покажем!!!!!!
0
0
0
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