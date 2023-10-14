Щитов о «Витязе»: «Это уровень ВХЛ – аутсайдер, показывающий неинтересный хоккей. Нет болельщиков на трибунах»

Никита Щитов назвал «Витязь» командой уровня ВХЛ.

Подмосковный клуб находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 18 матчах.

«Возможно, и сможет что-то сделать, но с самого начала видно, что « » – аутсайдер нашего чемпионата.

Команда показывает очень несодержательный и неинтересный хоккей. Это уровень . Нет болельщиков на трибунах.

Менеджмент клуба не так хорошо сработал из-за того, что не продлил в прошлом году контракт с Буцаевым. Ну, и травмы тоже подвели.

Может быть, что-то и поменяется. Посмотрим, что сможет сделать Рябыкин. Он всего несколько игр в команде.

Увидим, что будет матчей через десять-пятнадцать», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.