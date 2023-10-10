Никита Щитов: «Жафярову нужна играющая команда. Подошел бы «Салават» или «Автомобилист». Было бы неплохо вернуться в «Торпедо»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Трактор Автомобилист Торпедо Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Никита Щитов высказался о ситуации вокруг Дамира Жафярова в «Ак Барсе».

Нападающий не играет с 28 сентября. Ранее сообщалось, что «Ак Барс» ищет варианты обмена игрока.

«Жафярову нужна играющая команда. Он здорово играл в СКА, но не подошел Билялетдинову, потому что у него совершенно другая система. Жаль, что у Дамира не получилось до конца побороться.

Думаю, ему бы подошел уфимский «Салават Юлаев» или «Автомобилист».

«Трактор»? Наверное, нет, потому что там уже подписали игроков. Было бы неплохо вернуться в Нижний Новгород. Посмотрим, где окажется Жафяров», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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9 комментариев

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Niyaz niyaz
В Авто можно,на Трямкина,и будет у Ак Барса пара Лямкин-Трямкин
+2
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Михаил Барвинский
Ответ Niyaz niyaz
В Авто можно,на Трямкина,и будет у Ак Барса пара Лямкин-Трямкин
🤣🤣🤣
+2
0
+2
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Александр_Ронни
В Торпедо он нахрен не нужен, ровно как и Федотовы
+1
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Раис Тухватуллин
Ответ Костя Кот
салават играющая команда?
А что есть сомнения?
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0
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Caniball
На Западе самые две играющие это Торпедо и Спартак.
0
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RVC
Ответ Костя Кот
салават играющая команда?
а Автомобилист?)
0
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