Никита Щитов: «Жафярову нужна играющая команда. Подошел бы «Салават» или «Автомобилист». Было бы неплохо вернуться в «Торпедо»

Никита Щитов высказался о ситуации вокруг Дамира Жафярова в «Ак Барсе».

Нападающий не играет с 28 сентября. Ранее сообщалось, что «Ак Барс» ищет варианты обмена игрока.

«Жафярову нужна играющая команда. Он здорово играл в СКА, но не подошел Билялетдинову, потому что у него совершенно другая система. Жаль, что у Дамира не получилось до конца побороться.

Думаю, ему бы подошел уфимский «Салават Юлаев» или «Автомобилист».

«Трактор»? Наверное, нет, потому что там уже подписали игроков. Было бы неплохо вернуться в Нижний Новгород. Посмотрим, где окажется Жафяров», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.