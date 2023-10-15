Щитов о ситуации с Хохлачевым: «Человек, прошедшийся по машине, наверняка был под воздействием алкоголя. Поведение быдлоподобного существа»

Никита Щитов отреагировал на инцидент с участием Александра Хохлачева.

Ранее появилась информация о том, что форвард « », вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске.

«Не знаю, кто был на этом видео. Но к такому поступку я отношусь плохо.

Совсем недавно президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что нужна образовательная программа для игроков. Путь хоккеиста – очень тяжелый, он начинается с пяти лет. А когда ты попадаешь в такую лигу, как КХЛ, это успех, и его надо закрепить, отыграть на таком высоком уровне как можно дольше. Плюс ко всему здесь можно заработать хорошие деньги и обеспечить не только себя, но и всю свою семью на долгие годы.

Но, попадая сюда, надо много работать и правильно себя вести, потому что ты представляешь не только конкретный клуб, но и всю лигу. А подобное поведение может поставить крест на твоей репутации, один неверный шаг способен все перечеркнуть.

Человек, который прошелся по машине в этом видео, наверняка был под воздействием алкоголя. Трезвый человек вряд ли бы такое сделал. Это поведение быдлоподобного существа, так вести себя нельзя. Владельцем машины мог оказаться какой-то боксер, и этого человека могли просто избить. Такие случаи были, в том числе в Хабаровске.

Но каждый делает ошибки, и дай бог, чтобы этот человек все осознал. Главное – больше такого не допускать, надо сохранять свое лицо и не портить репутацию клуба. Не хочется, чтобы это еще повторялось, хоккеист должен быть культурным человеком. Спортсмен – пример для подрастающего поколения», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.