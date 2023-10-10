Щитов о Рендуличе в СКА: «Наш хоккей это не красит. В СКА хороший подбор, а они еще забирают. Хочу объяснений, почему «Сочи» отдал лидера»

Никита Щитов раскритиковал обмен между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

«Я не понимаю, почему руководство «Сочи» отдало своего лидера. Он лучший в своей команде. Его же только летом подписали, на него рассчитывали, он себя оправдывает. Команда хорошо играет, и он был важным звеном в клубе.

Может ли СКА в любой момент вернуть Мичкова? Понятно, что могут, но я хочу объяснений от руководства, чтобы они сделали заявление, объяснили болельщикам.

Не могут же к ним прийти и сказать: давайте нам этого игрока. Они же должны иметь характер. Пусть свое решение вынесут в прессу, чтобы общественность знала.

Большая несправедливость – забирать лучших игроков из других клубов. Зачем? В СКА и так очень много игроков подобрано. Не факт, что Рендулич у них заиграет. Возможно, он там себя никак не проявит.

Наш хоккей это не красит. В СКА много хоккеистов, надо с ними работать. У них хороший подбор, а они еще забирают», – сказал бывший защитник «Сочи» Никита Щитов.

Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Было бы интересно, если бы заседание ФХР проходило в прямом эфире. Хотелось бы узнать, чем этот кандидат сильнее, сколько их было»