Щитов о Рендуличе в СКА: «Наш хоккей это не красит. В СКА хороший подбор, а они еще забирают. Хочу объяснений, почему «Сочи» отдал лидера»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Сочи Борна Рендулич Матвей Мичков Хоккей

Никита Щитов раскритиковал обмен между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

«Я не понимаю, почему руководство «Сочи» отдало своего лидера. Он лучший в своей команде. Его же только летом подписали, на него рассчитывали, он себя оправдывает. Команда хорошо играет, и он был важным звеном в клубе.

Может ли СКА в любой момент вернуть Мичкова? Понятно, что могут, но я хочу объяснений от руководства, чтобы они сделали заявление, объяснили болельщикам.

Не могут же к ним прийти и сказать: давайте нам этого игрока. Они же должны иметь характер. Пусть свое решение вынесут в прессу, чтобы общественность знала.

Большая несправедливость – забирать лучших игроков из других клубов. Зачем? В СКА и так очень много игроков подобрано. Не факт, что Рендулич у них заиграет. Возможно, он там себя никак не проявит.

Наш хоккей это не красит. В СКА много хоккеистов, надо с ними работать. У них хороший подбор, а они еще забирают», – сказал бывший защитник «Сочи» Никита Щитов.

Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Было бы интересно, если бы заседание ФХР проходило в прямом эфире. Хотелось бы узнать, чем этот кандидат сильнее, сколько их было»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaNN
Потому что руководство Сочи получило указание от своего руководства из СКА)) Как будто первый раз. Зато в КХЛ у СКА фармов нет) И Морозов скажет что всё нормально, обычный обмен, взамен Ротаньян отдал Д’Артаньяна)) Смех..
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Надо понимать, что руководство Сочи - номиналы, завхозы и менеджеры. Хозяева сидят в другом месте
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
пока этого паразита не уберут от хоккея ,все так и будет продолжаться!!! позор всем кто это поддерживает и защищает !!! ну какой это тренер вообще , тренер сборной ...человек который планшет не может расчертить ...человек ,который только хлопает в ладоши и подбадривает типо...это смех и грех...🤢🤡
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
Надо было сказать:"Я понимаю конечно почему отдали, но хочу объяснений! "
КХЛ это г----, Крылов быстро всё понял и свалил.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Барвинский
какие объяснения!???? не смеши.....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
- Это сделано в интересах сборной. вот и все объяснение
- Так он же не россиянин...
- С ним будут расти наши парни для сборной 25.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
молодым давно надо уже понять что переходить в ска нельзя, никто вас там обучать и поддерживать не будет. Не нужно верить в эти Ротеновские сказки про прогресс и развитие в этом недоклубе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sgal
Все как обычно "честно"... Руководство КХЛ в упор не видит, что у СКА в самой КХЛ есть фарм... Думаю, что и атмосферу внутри самого СКА данный подход не улучшает, когда с игроками обращаются как с надоевшими игрушками... Пофантазируем - Россию и Беларусь допускают на ЧМ... Тренер у России - ротенберг (и там всех подсидел). И вот он начинает свою ротацию с Беларусью. Как к этому отнесется мировая хоккейная общественность?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Лучше без комментариев, чтобы не выглядеть нелепо. Все ясно с этими обменами и без них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий