«Амур» выложил ролик, где тигр прыгает на машину и хватает логотип «Трактора»

Теги Трактор Амур видео КХЛ Александр Хохлачев соцсети Хоккей

«Амур» после матча с «Трактором» выложил ролик с тигром, запрыгивающим на машину.

Хабаровский клуб одержал победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против челябинской команды (3:2).

В ролике тигр запрыгивает на машину, хватает логотип «Трактора» и спрыгивает с ним на землю.

Напомним, «Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины. Ранее такой поступок совершил форвард «Амура» Александр Хохлачев – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.

В матче с «Трактором» Хохлачев отметился заброшенной шайбой.

Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы

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2 комментария

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Machine Head
Сьели ! ))) Хороший ответ.
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newyork13
Местный житель даже разрешил арендовать крузак и своего домашнего тигра … для ответочки
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