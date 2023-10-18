«Амур» выложил ролик, где тигр прыгает на машину и хватает логотип «Трактора»
«Амур» после матча с «Трактором» выложил ролик с тигром, запрыгивающим на машину.
Хабаровский клуб одержал победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против челябинской команды (3:2).
В ролике тигр запрыгивает на машину, хватает логотип «Трактора» и спрыгивает с ним на землю.
Напомним, «Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины. Ранее такой поступок совершил форвард «Амура» Александр Хохлачев – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.
В матче с «Трактором» Хохлачев отметился заброшенной шайбой.
Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы
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