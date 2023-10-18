«Амур» выложил ролик, где тигр прыгает на машину и хватает логотип «Трактора»

«Амур» после матча с «Трактором» выложил ролик с тигром, запрыгивающим на машину.

Хабаровский клуб одержал победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против челябинской команды (3:2).

В ролике тигр запрыгивает на машину, хватает логотип «Трактора» и спрыгивает с ним на землю.

Напомним, « » анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины. Ранее такой поступок совершил форвард « » – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ). Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.

В матче с «Трактором» Хохлачев отметился заброшенной шайбой.

Гол сразу за скандалом: Хохлачев прыгнул на машину, получил штраф и забил после долгой паузы