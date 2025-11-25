Тренер «Ванкувера» Фут о продвинутой статистике: «На нее смотрят те, кто ничего не понимает. Видят цифры от людей, сидящих в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах»
Тренер «Ванкувера» Адам Фут высказался о продвинутой статистике.
Главный тренер «Ванкувера» Адам Фут поделился мнением о продвинутой статистике. Команда проиграла 6 из 7 последних матчей и идет на 14-м месте в Западной конференции.
Тренера канадского клуба спросили о слабых показателях «Кэнакс» в игре перед своими воротами.
«Конечно, я больше рад победам, но я не собираюсь критиковать парней, подвергая их чрезмерному анализу.
Без всякого неуважения, но люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут быть где-нибудь в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах», – сказал Фут.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
