Тренер «Ванкувера» Фут о продвинутой статистике: «На нее смотрят те, кто ничего не понимает. Видят цифры от людей, сидящих в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах»

Тренер «Ванкувера» Адам Фут высказался о продвинутой статистике.

Главный тренер «Ванкувера » Адам Фут поделился мнением о продвинутой статистике. Команда проиграла 6 из 7 последних матчей и идет на 14-м месте в Западной конференции.

Тренера канадского клуба спросили о слабых показателях «Кэнакс» в игре перед своими воротами.

«Конечно, я больше рад победам, но я не собираюсь критиковать парней, подвергая их чрезмерному анализу.

Без всякого неуважения, но люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут быть где-нибудь в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах», – сказал Фут.

