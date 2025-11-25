Владислав Третьяк: «Менять вратаря, чтобы оживить игру – ошибка, психологический удар по голкиперу. Знаем тренеров, которые любят так делать»

Владислав Третьяк заявил, что тренерам не стоит постоянно заменять вратарей.

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк заявил, что тренеры не должны менять вратарей после нескольких пропущенных шайб.

«Даже если он несколько голов пропустил, то шайба шайбе рознь. Если видно, что вратарь хоть и не пропустил, но неуверенно играет, его можно менять.

А у нас меняют вратаря после трех пропущенных голов, говоря, что хотят оживить игру. Это очень неправильно, большая ошибка молодых тренеров. Так нельзя делать, потому что это психологический удар по вратарю, он перестает верить в свои силы.

Бывает, что вратарь пропускает три шайбы и не мог тут ничего сделать. Такое бывает, и их надо беречь. Да, когда он пять голов пропустил, а через день уже играть, то ему можно дать отдохнуть.

А когда он пропускает две-три независимо от того, как они зашли, – это ошибка. Мы знаем тренеров, которые так любят делать», – сказал Третьяк.

