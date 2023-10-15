Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку
Форвард «Амура» Александр Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля.
Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Хабаровске после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).
По информации телеграм-канала, хозяин машины пока не написал заявление в полицию, а руководство клуба разбирается в ситуации.
Сообщается, что с Хохлачевым, предположительно, были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий.
В телеграм-канале «Амура» сообщили, что клуб проводит внутреннюю проверку.
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