Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку

Теги Амур происшествия КХЛ Александр Хохлачев Виктор Балдаев Вячеслав Грецкий Хоккей

Форвард «Амура» Александр Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля.

Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Хабаровске после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

По информации телеграм-канала, хозяин машины пока не написал заявление в полицию, а руководство клуба разбирается в ситуации.

Сообщается, что с Хохлачевым, предположительно, были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий

В телеграм-канале «Амура» сообщили, что клуб проводит внутреннюю проверку.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Бухарик)
+2
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+2
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Machine Head
Все спортсмены рано взрослеют еще в юности , но некоторые до конца жизни остаются придурками.
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SilvioDante
Отморозок
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Arsen_Kop
Типа пошутил.....это действительно смешно? Может не зря Спартак с ним расстался?
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Dragon10
Не знает, куда девать халявные деньги, отмечает и выигрыши и поражения. Можно трусы на льду возить и очки не набирать, зарплата то идёт). Перед сезоном жалели Спартак, что остался без Хохлачева. Отряд не заметил потери бойца
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