Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля в Хабаровске. «Амур» проводит проверку

Форвард «Амура» Александр Хохлачев, вероятно, запрыгнул на крышу автомобиля.

Как сообщает телеграм-канал «112», инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Хабаровске после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

По информации телеграм-канала, хозяин машины пока не написал заявление в полицию, а руководство клуба разбирается в ситуации.

Сообщается, что с Хохлачевым, предположительно, были защитник и нападающий .

В телеграм-канале «Амура» сообщили, что клуб проводит внутреннюю проверку.