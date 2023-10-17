Мартемьянов о Хохлачеве: «Своих не бросаем, такие казусы со всеми бывают. Буду защищать Александра. Парней в обиду не дам»

Андрей Мартемьянов прокомментировал инцидент с Александром Хохлачевым.

Нападающий «Амура» забросил шайбу в матче против « » (3:2) в первой игре после инцидента, в котором он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

– У вас забил . Как на него подействовала вся эта ситуация?

– Я не знаю. Это надо спрашивать у Саши. Он был заряжен. Я видел это и перед игрой. Молодец, что забил. Хороший гол.

Со всеми такие казусы бывают в жизни. Я это так назову. Перед вами сидящий человек тоже был молод.

Помогали старшие товарищи, наставляли на путь истинный – быть достойным членом нашего общества. Мы своих не бросаем.

Если какие-то будут поползновения в сторону Александра, я буду защищать его всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я своих парней в обиду не дам.

– Прощен ли Александр Хохлачев?

– У нас серия из трех матчей, еще два впереди.

Я не сторонник позиции реабилитировался или не реабилитировался, я сторонник того, чтобы человек играл и приносил пользу команде.

Дай Бог ему продолжать играть так же. Бывают ошибки у людей.

Ничего страшного в этом нет. Нормальный человек адекватно это воспримет и больше пользы принесет, – сказал главный тренер Амура Андрей Мартемьянов.