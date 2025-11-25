«Сибирь» обменяла Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова, Косолапова из ВХЛ и денежную компенсацию

«Сибирь» обменяла Владимира Ткачева в «Торпедо».

«Сибирь » обменяла Владимира Ткачева в «Торпедо ». Новосибирский клуб получил форвардов Михаила Абрамова и Антона Косолапова, а также денежную компенсацию.

32-летний Ткачев провел 30 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 10».

На счету 24-летнего Абрамова 17 матчей и 7 (5+2) результативных действий с показателем полезности «минус 7».

23-летний Косолапов выступает в Olimpbet ВХЛ. В его активе 14 (10+4) очков за 23 игры в составе фарм-клуба «Торпедо». За карьеру у него 4 матча в КХЛ и 169 – в ВХЛ.