Хэйгл о Василевском: «Лучший вратарь мира. У «Тампы» всегда есть шанс на победу, когда он играет»
Брэндон Хэйгл: Андрей Василевский – лучший вратарь мира.
Нападающий «Тампы» Брэндон Хэйгл назвал Андрея Василевского лучшим вратарем мира.
Российский голкипер отразил все 20 бросков в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).
«Лучший вратарь мира, даже говорить не о чем. Когда он в воротах, ты понимаешь, что всегда есть шанс победить. Он вселяет в команду огромную уверенность.
Я буду повторять это, пока не закончу карьеру в НХЛ: он лучший вратарь в мире», – сказал Хэйгл.
«Тампа» выиграла 4 матча подряд и возглавила свой дивизион. Команда Купера идет на 3-м месте на Востоке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости