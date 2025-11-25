Хэйгл о Василевском: «Лучший вратарь мира. У «Тампы» всегда есть шанс на победу, когда он играет»

Брэндон Хэйгл: Андрей Василевский – лучший вратарь мира.

Нападающий «Тампы » Брэндон Хэйгл назвал Андрея Василевского лучшим вратарем мира.

Российский голкипер отразил все 20 бросков в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).

«Лучший вратарь мира, даже говорить не о чем. Когда он в воротах, ты понимаешь, что всегда есть шанс победить. Он вселяет в команду огромную уверенность.

Я буду повторять это, пока не закончу карьеру в НХЛ: он лучший вратарь в мире», – сказал Хэйгл .

«Тампа» выиграла 4 матча подряд и возглавила свой дивизион. Команда Купера идет на 3-м месте на Востоке