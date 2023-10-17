«Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины
«Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины.
«Трактор» опубликовал в соцсетях видеоанонс к сегодняшнему матчу Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура».
Талисман челябинцев – белый медведь – запрыгивает на капот машины.
На днях такой поступок совершил форвард «Амура» Александр Хохлачев – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).
Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.
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