«Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины

Теги Трактор Амур КХЛ Александр Хохлачев соцсети ахахаха Хоккей

«Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины.

«Трактор» опубликовал в соцсетях видеоанонс к сегодняшнему матчу Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура». 

Талисман челябинцев – белый медведь – запрыгивает на капот машины. 

На днях такой поступок совершил форвард «Амура» Александр Хохлачев – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

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7 комментариев

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Ivan Juniorovich
Угар, Хохлачев значит похоронит их сегодня. Помню с Буше также дошутились))
+6
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Shaiba Bash
Здраво)
+2
-2
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Ivan Juniorovich
Угар, Хохлачев значит похоронит их сегодня. Помню с Буше также дошутились))
с педофилом было грубее, а здесь смешно вышло
+1
-1
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Russ Ivan
Превращать хулиганскую выходку в мем солидного клуба как-то глупо. Разбудите Хохлачёва, он вам накидает...
душно
+2
-2
0
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