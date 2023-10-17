«Трактор» анонсировал матч с «Амуром» прыжком маскота на капот машины.

« » опубликовал в соцсетях видеоанонс к сегодняшнему матчу Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура».

Талисман челябинцев – белый медведь – запрыгивает на капот машины.

На днях такой поступок совершил форвард « » – он прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.