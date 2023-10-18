Защитник «Трактора» Антипин о 2:3 от «Амура»: «Бросали в игроков соперника, не доводили шайбу до вратаря. Играли больше по периметру, мало обостряли»

Теги Трактор Амур КХЛ Виктор Антипин Хоккей

Виктор Антипин оценил поражение «Трактора» от «Амура» (2:3) в КХЛ.

«Бросали в игроков соперника, не доводили шайбу до вратаря. Играли больше по периметру, мало обостряли, поэтому результат такой. Был полный стадион, большое спасибо болельщикам за поддержку. Плохо, что не можем их порадовать.

Игра при Алексее Заварухине, конечно, поменялась, мы раскрепостились.

Защитники активнее стали играть? Да, в зоне атаке можно творить, а в своей и средней зоне – играть правильно, от простоты, с холодной головой, чтобы допускать меньше ошибок», – сказал защитник «Трактора».

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