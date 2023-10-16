«Амур» оштрафовал Хохлачева за инцидент с машиной: «От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок»

«Амур» оштрафовал Александра Хохлачева за неподобающее поведение.

Сообщалось, что форвард хабаровского клуба запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в .

«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока и приносит извинения болельщикам.

В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.

Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба.

Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков», – говорится в заявлении « ».