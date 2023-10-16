«Амур» оштрафовал Хохлачева за инцидент с машиной: «От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок»

Теги Амур происшествия КХЛ Александр Хохлачев деньги Хоккей

«Амур» оштрафовал Александра Хохлачева за неподобающее поведение.

Сообщалось, что форвард хабаровского клуба запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.

«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачева и приносит извинения болельщикам.

В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.

Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба.

Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков», – говорится в заявлении «Амура».

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7 комментариев

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Machine Head
А денежную сумму штрафа , направить владельцу пострадавшего автомобиля в качестве компенсации морального и материального ущерба.
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Рокко Сиффредди
ну, его понять можно. жил в Москве, Бостоне, СПб, а тут Хабаровск. к тому же спартачок в лидерах, играет красиво. тут у любого фляга засвистит.
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Троллейбус
Ответ Machine Head
А денежную сумму штрафа , направить владельцу пострадавшего автомобиля в качестве компенсации морального и материального ущерба.
штраф - месячная зп Саши. так можно и хорошую новую купить))
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Machine Head
Ответ Троллейбус
штраф - месячная зп Саши. так можно и хорошую новую купить))
А мне его деньги не жалко . Можно разделить - часть владельцу авто , а часть отправить нуждающимся семьям Хабаровска.
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Artem Pogrebkov
Ответ Machine Head
А денежную сумму штрафа , направить владельцу пострадавшего автомобиля в качестве компенсации морального и материального ущерба.
Владельцу лям отстегнул вроде, в паблике Амура пишут
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Machine Head
Ответ Artem Pogrebkov
Владельцу лям отстегнул вроде, в паблике Амура пишут
Щедро, конечно. Молодец , если так.
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