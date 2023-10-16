«Амур» оштрафовал Хохлачева за инцидент с машиной: «От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок»
«Амур» оштрафовал Александра Хохлачева за неподобающее поведение.
Сообщалось, что форвард хабаровского клуба запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.
«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачева и приносит извинения болельщикам.
В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.
Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба.
Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков», – говорится в заявлении «Амура».
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