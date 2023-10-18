Форвард «Амура» Никонцев: «У нас всегда стоит максимальная задача – выигрывать в каждом матче. Надо набирать очки и забираться как можно выше»

Теги Трактор Амур КХЛ Анатолий Никонцев Хоккей

Анатолий Никонцев оценил победу «Амура» над «Трактором» (3:2) в КХЛ.

«Первый период начали не очень, тяжело вкатывались в игру. Может, перелет сказался. Второй-третий периоды отыграли здорово, добавили в движении и во всем другом.

Мой гол? Яшка Рылов здорово выкинул шайбу на свободный лед, я как раз свежий был, стартанул и убежал «1 в 0». Защитники «Трактора», скажем так, проспали, и мне удалось забить гол.

Моя первая шайба в сезоне? Для психологии важно забить гол. Дай бог, это раскрепостит, и дальше будет лучше получаться.

Не просто так говорят, что вратарь – это полкоманды. Лозебников здорово играет, надо сказать ему спасибо. Молодец. Дай бог, чтобы он продолжал нам помогать.

Руководство поставило задачу выиграть три выездных матча? У нас всегда стоит максимальная задача – выигрывать в каждом матче. Нам надо набирать очки и забираться как можно выше в турнирной таблице», – сказал нападающий «Амура».

После 18 матчей хабаровчане занимают на Востоке 8-е место.

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