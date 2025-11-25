Ожиганов о матче с «Амуром»: «Динамо» пропускает нелепые голы. Все дело в башке. Пять человек занимались ерундой – заглотили вторую шайбу и мучились всю игру»

Игорь Ожиганов об игре с «Амуром»: пропускаем нелепые голы – все дело в башке.

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победу над «Амуром » (4:2) в матче FONBET КХЛ.

– Третий период получился активным. В последнее время «Динамо» вообще удаются третьи периоды. Чего не хватает, чтобы так же активно в атаке проводить первые и вторые периоды?

– Все дело в башке. Это полностью наша вина, что мы начинаем проигрывать и пропускаем нелепые голы.

– Два быстрых пропущенных гола в концовке первого периода стали следствием того, что команда выключилась?

– Нет, мы пропустили гол, но это игра, впереди еще два периода. Но мы выходим, и пять человек сделали то, чего не должны никогда делать. Они просто занимались ерундой. Как следствие – заглотили вторую шайбу и мучились всю игру.

– Сегодня «Динамо» исполнилось 79 лет. Выходили на этот матч с особыми чувствами?

– У меня двоякие эмоции. Я миллиард раз говорил, что я всегда болел за «Динамо», и для меня это, конечно, приятные чувства. Но как игрок я об этом даже не помнил и не вспоминал на площадке. Вспомнил только тогда, когда журналисты начали спрашивать, – сказал Ожиганов.

