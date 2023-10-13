Симашев о США: «В Майами понравился менталитет людей. Нэшвилл – классный, но грязный, много бездомных»

Защитнику «Локомотива» Дмитрию Симашеву понравился менталитет американцев.

Летом 18-летний защитник был выбран выше всех из россиян на драфте – «Аризоной» под общим шестым номером.

– Как вам Америка?

– Я впервые был в США. Побывал в трех городах: Майами, Нэшвилл и Финикс.

В Финиксе был буквально несколько дней, кроме арены и отеля ничего не видел. Нэшвилл – классный город, но только грязный, много бездомных. Это мегаполис, столица кантри-музыки.

Майами – очень контрастный город, есть и классные острова, где стоят майбахи, гелики и дома на океане, и есть центр города с бездомными. Очень странно. Но мне все равно понравилось. Была мечта там побывать.

– Чем понравилось?

– Мне понравился менталитет людей, плюс тепло.

– Вы рассказывали, что останавливались на несколько дней в Майами в доме своего агента . Слышала такое от многих молодых ребят. У вас там было что-то типа пионерского лагеря?

– Дэн на связи 24 на 7. Я могу ему сейчас написать или позвонить, и он обязательно ответит.

Если позвонишь и скажешь, что прилетаешь в Майами, то он отправит за тобой человека, который встретит в аэропорту, привезет к себе домой. Он всегда только «за», чтобы у него кто-то погостил. Ну, и комнат в доме у него достаточно, – сказал