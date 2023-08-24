Симашев о контракте с «Локомотивом»: «Два года – хороший срок, чтобы стать лидером и отправиться в НХЛ готовым игроком. Я намерен играть в топ-4 защитников «Аризоны»

Теги Локомотив Аризона НХЛ КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Дмитрий Симашев сообщил, что намерен играть в топ-4 защитников «Аризоны».

Симашев был выбран «Койотис» под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2023.

– Ввиду ситуации, возникшей вокруг Ивана Федотова и его многострадального контракта с ЦСКА, у многих возникает опасение, что НХЛ по тому же принципу будет забирать игроков из КХЛ. Как бы вы поступили, предложи вам «Аризона» перейти к ним сейчас, несмотря на действующий контракт с «Локомотивом»?

– Нет, я на такое не соглашусь. К тому же тренерский штаб «Аризоны» общается с «Локомотивом» насчет меня, насчет Бута.

У меня два года контракта с «Локо». Это очень хороший срок для того, чтобы стать лидером в Ярославле и отправиться в «Койотис» готовым игроком для основного состава.

Я намерен играть в топ-4 защитников «Аризоны». Поэтому я даже не думаю покидать «Локомотив» раньше времени. Это очень хороший клуб с прекрасным будущим. Еще минимум два года я отыграю в Ярославле, – сказал 18-летний защитник «Локомотива».

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