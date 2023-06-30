Симашев об «Аризоне»: «Буду играть за франшизу, где бы она ни была. Даже если в космос переедет!»

Дмитрий Симашев высказался о ситуации с ареной «Аризоны».

«Койотис» взяли под 6-м номером на драфте НХЛ-2023. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

– Лучший бомбардир и снайпер КХЛ Дмитрий Яшкин, который выступал в «Аризоне», сказал, что Симашев и Бут попали в неопределенную ситуацию – ведь команда может переехать. Через два года вы можете попасть куда-нибудь в Хьюстон или Квебек.

– А мне без разницы, какой город. Я же буду играть за франшизу, где бы она ни была. Даже если «Аризона» переедет в космос! Переезд в Хьюстон или Юту – не проблема. Это спортивные города, там есть хорошие стадионы, есть клубы НБА, есть большая фан-база.

Если Квебек, то там раньше был клуб НХЛ, это хоккейный город.

Я об этом не думаю. Как решит руководство лиги и «Аризоны» – так и будет. Я поддержу свою новую команду в любом случае, – сказал защитник « ».

«Аризона» сообщила о шести вариантах размещения новой арены в штате. Там не нужны референдумы