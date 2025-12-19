Никитин об 1:2 от «Локомотива»: «Современный хоккей состоит в том, что побеждает тот, кто держит борьбу и создает моменты. У нас не получалось»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении в матче против «Локомотива» (1:2 Б).
– В первом периоде Дмитрий Гамзин дал нам шанс остаться в игре, а со второго парни соответствовали уровню. Были моменты, которые надо реализовывать, но против такого соперника всегда много нюансов.
Есть позитивные моменты, которые нужно взять с собой.
– А что случилось в первом периоде?
– «Локомотив» здорово начинает первые периоды. Мне интересно видеть, кто соответствует уровню, кто может переломить игру, у кого есть характер. Нужно уметь сохранять хладнокровие и играть в такой хоккей, когда соперник доминирует. Если будем побеждать, называйте нас универсальными солдатами.
Современный хоккей состоит в том, что побеждает тот, кто держит борьбу и создает моменты. У нас, к сожалению, не получалось.
Мак Холлоуэлл с нами в поездке. Сегодня сказали, что по документам он готов играть, но мы не стали ничего менять, – сказал Никитин.