Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении»
Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» была недостаточно хороша при завершении.
Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выровняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.
Нет, две быстрые пропущенные шайбы не связаны с перерывом, это не влияет. Это концентрация, обычные ошибки», – сказал Козырев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
