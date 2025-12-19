Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении»

Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» была недостаточно хороша при завершении.

Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В первом периоде нас хорошенько освежили. Затем мы выровняли игру, но, увы, были недостаточно хороши при завершении.

Нет, две быстрые пропущенные шайбы не связаны с перерывом, это не влияет. Это концентрация, обычные ошибки», – сказал Козырев.