Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал о состоянии здоровья Игоря Ларионова .

В четверг СКА обыграл «Ак Барс » со счетом 3:2. Главный тренер армейцев Ларионов пропустил вторую игру подряд по состоянию здоровья.

– Вы работали тренером «Ак Барса». Имели внутренний подтекст?

– Живем сегодняшним днем. Моя задача – принести максимум пользы команде, чтобы зрители и игроки ушли домой в хорошем настроении

– Не опасаетесь, что понравится быть главным тренером?

– Не опасаюсь.

– Каково состояние Ларионова? Ожидалось, что он вернется к сегодняшнему матчу.

– Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят, – сказал Бабенко.