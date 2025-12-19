Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»
Юрий Бабенко рассказал о состоянии здоровья Игоря Ларионова.
Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал о состоянии здоровья Игоря Ларионова.
В четверг СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Главный тренер армейцев Ларионов пропустил вторую игру подряд по состоянию здоровья.
– Вы работали тренером «Ак Барса». Имели внутренний подтекст?
– Живем сегодняшним днем. Моя задача – принести максимум пользы команде, чтобы зрители и игроки ушли домой в хорошем настроении
– Не опасаетесь, что понравится быть главным тренером?
– Не опасаюсь.
– Каково состояние Ларионова? Ожидалось, что он вернется к сегодняшнему матчу.
– Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят, – сказал Бабенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости