Вячеслав Козлов о 2:4: «Барыс» больше хотел победить. Мы вышли и думали, что будет легко – возьмем их на мастерстве и таланте. Не получилось»

Вячеслав Козлов высказался о матче «Динамо» против «Барыса».

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча против «Барыса» (2:4).

Клуб из Казахстана прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо».

– Начали неплохо. Первый период играли правильно, создавали моменты. Во втором начались проблемы. Соперник играл намного быстрее. Было видно их желание победить. Мы забили гол в большинстве, но, к сожалению, быстро пропустили.

После 1:1 мы пропустили несколько быстрых контратак, и соперник нас быстро за это наказал. Наверно, можно сказать, что мы не смогли найти ключи к воротам Шутова.

– Основная причина поражения – семиматчевая победная серия? Или же это не самая хорошая физическая форма после паузы? 

– Я думаю, здесь совокупность факторов. «Барыс», наверно, больше сегодня хотел победить. А мы вышли и думали, что будет легко – возьмем их на мастерстве и на таланте. К сожалению, не получилось. 

– Сегодня клуб объявил о назначении Равиля Амировича Якубова на должность старшего тренера «Динамо». Почему выбрали именно его? Советовались ли вы с Сергеем Федоровым, с которым Якубов работал в ЦСКА? Как скоро мы его увидим на тренерской лавке бело-голубых? 

– Он уже был сегодня на игре, сидел с нами в тренерской после матча. На следующей игре увидим его на мостике. У нас был не такой большой выбор, но, думаю, что Равиля не нужно представлять. Он воспитанник «Динамо», долго работал в ЦСКА.

Да, я разговаривал с Сергеем Федоровым, когда подбирал кандидатуры. Он дал положительные рекомендации. Мы рады приветствовать Равиля Якубова в клубе.

– В концовке третьего периода удаление Максима Комтуа будто бы сломало игру. Что будете делать с такими удалениями?

– Да, было необязательное удаление. Момент был уже заигран, Макс не спасал ворота. Будем наказывать – найдем штрафные меры. 

– Есть ли эмоциональная разница между тем, когда были исполняющим обязанности и когда стали главным тренером?

– Когда был исполняющим обязанности, мы выиграли, а когда назначили – проиграли. 

– Была ли перед матчем недооценка соперника? Все-таки «Барыс» борется за место в плей-офф, а «Динамо» – за первые места в таблице.

– У меня не было недооценки. Я говорил ребятам сегодня на собрании, что команда на ходу. Мы готовились. Я знал, что будет тяжелая игра.

– Сегодня был последний домашний матч в 2025 году. С каким настроем уезжаете на выезд?

– Если хочешь забираться выше по турнирной таблице, что мы планируем делать, нужно уметь играть и на выезде. Да, сегодня проиграли, но до этого была хорошая серия.

Болельщики нас поддерживали. Сегодня не ушли при счете 1:4. Мы постараемся на выезде реабилитироваться, – сказал Козлов.

