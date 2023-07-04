Агент Симашева: «Дима – это катание Зайдера, понимание игры Хейсканена. Дали ему репетитора – приехал с великолепным английским и удивил команды»

Агент Дмитрия Симашева высказался о том, что «Аризона» выбрала игрока на драфте НХЛ.

Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта .

– неожиданно ушел выше Матвея Мичкова, хотя в России все ставили на Матвея. Почему, на ваш взгляд, так получилось?

– У Димы есть уникальное сочетание качеств: катание, как у из «Детройта», и понимание игры, как у из «Далласа».

Год назад я сказал Диме, что у него будет возможность стать лучшим защитником по своему году рождения и получить высокий номер драфта.

Но чтобы попасть на драфт по-настоящему топовым игроком, ему нужно было выучить английский язык.

Мы дали ему репетитора, а Дима дал слово, что когда он приедет в Северную Америку, то будет общаться с командами без переводчика.

В итоге он приехал с великолепным знанием английского языка и приятно удивил представителей команд, – сказал представитель хоккеиста .