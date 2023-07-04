Агент Симашева: «Дима – это катание Зайдера, понимание игры Хейсканена. Дали ему репетитора – приехал с великолепным английским и удивил команды»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Миро Хейсканен Дэн Мильштейн Чемпионат.com Мориц Зайдер Дмитрий Симашев Хоккей

Агент Дмитрия Симашева высказался о том, что «Аризона» выбрала игрока на драфте НХЛ.

Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ.

Дмитрий Симашев неожиданно ушел выше Матвея Мичкова, хотя в России все ставили на Матвея. Почему, на ваш взгляд, так получилось?

– У Димы есть уникальное сочетание качеств: катание, как у Морица Зайдера из «Детройта», и понимание игры, как у Миро Хейсканена из «Далласа».

Год назад я сказал Диме, что у него будет возможность стать лучшим защитником по своему году рождения и получить высокий номер драфта.

Но чтобы попасть на драфт по-настоящему топовым игроком, ему нужно было выучить английский язык.

Мы дали ему репетитора, а Дима дал слово, что когда он приедет в Северную Америку, то будет общаться с командами без переводчика.

В итоге он приехал с великолепным знанием английского языка и приятно удивил представителей команд, – сказал представитель хоккеиста Дэн Мильштейн.

5 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Ворк этик
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Mephi027
Профессиональный подход уже в таком молодом возрасте - очень радует.
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Сергей Орлов
Сравнение с Хейсканеном лестное. Миро ещё молод, но уже один из лучших в мире.
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Aleksandr
+ добавьте что у него личный психолог, максимально правильно подходит к своему развитию
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