Агент Симашева: «Дима – это катание Зайдера, понимание игры Хейсканена. Дали ему репетитора – приехал с великолепным английским и удивил команды»
Агент Дмитрия Симашева высказался о том, что «Аризона» выбрала игрока на драфте НХЛ.
Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ.
– Дмитрий Симашев неожиданно ушел выше Матвея Мичкова, хотя в России все ставили на Матвея. Почему, на ваш взгляд, так получилось?
– У Димы есть уникальное сочетание качеств: катание, как у Морица Зайдера из «Детройта», и понимание игры, как у Миро Хейсканена из «Далласа».
Год назад я сказал Диме, что у него будет возможность стать лучшим защитником по своему году рождения и получить высокий номер драфта.
Но чтобы попасть на драфт по-настоящему топовым игроком, ему нужно было выучить английский язык.
Мы дали ему репетитора, а Дима дал слово, что когда он приедет в Северную Америку, то будет общаться с командами без переводчика.
В итоге он приехал с великолепным знанием английского языка и приятно удивил представителей команд, – сказал представитель хоккеиста Дэн Мильштейн.
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