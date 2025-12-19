Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»

Гришин про 0:3: у «Нефтехимика» были моменты, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь.

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение от «Авангарда» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Первый период не очень удачно провели, два гола со стандартных положений пропустили, немного не готовы оказались к таким ситуациям. Потом пытались все развернуть, контратаковали, были моменты, чтобы забить, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь [Никита Серебряков], плюс команда не позволила вольностей, как в прошлой игре с нами.

Прекрасно знали, что у них большинство лучшее в лиге, разбирали и в результате мы в меньшинстве не пропустили. Вот то, что мы в своем большинстве ничего не забили, это уже другое дело.

Много играем с «Авангардом», уже изучили друг друга, но сегодня не смогли развернуть в свою сторону. Не скажу, что у нас не было эмоций, на лавке они даже чересчур захлестывали. Может, поэтому и не удалось их на лед перенести. Разговариваем с ребятами на эту тему, но не всегда нас слышат парни.

Не знаю, сыграл ли какую-то роль момент с удалением Шафигуллина, у нас были потом моменты: забей одну – может, что-то и поменялось бы», – сказал Гришин.