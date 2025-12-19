  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»
0

Гришин про 0:3 с «Авангардом»: «Не очень удачный 1-й период «Нефтехимика». Потом были моменты, но здорово сыграл Серебряков»

Гришин про 0:3: у «Нефтехимика» были моменты, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь.

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение от «Авангарда» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Первый период не очень удачно провели, два гола со стандартных положений пропустили, немного не готовы оказались к таким ситуациям. Потом пытались все развернуть, контратаковали, были моменты, чтобы забить, но у «Авангарда» здорово сыграл вратарь [Никита Серебряков], плюс команда не позволила вольностей, как в прошлой игре с нами. 

Прекрасно знали, что у них большинство лучшее в лиге, разбирали и в результате мы в меньшинстве не пропустили. Вот то, что мы в своем большинстве ничего не забили, это уже другое дело. 

Много играем с «Авангардом», уже изучили друг друга, но сегодня не смогли развернуть в свою сторону.  Не скажу, что у нас не было эмоций, на лавке они даже чересчур захлестывали. Может, поэтому и не удалось их на лед перенести. Разговариваем с ребятами на эту тему, но не всегда нас слышат парни.

Не знаю, сыграл ли какую-то роль момент с удалением Шафигуллина, у нас были потом моменты: забей одну – может, что-то и поменялось бы», – сказал Гришин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше о 3:0 с «Нефтехимиком»: «У нас великолепно играют вратари, но этот сухой матч – заслуга всей команды. У нас два периода была инициатива, забили хорошие голы»
вчера, 21:56
Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время потасовки с Чеккони. Форвард «Нефтехимика» был удален до конца матча
вчера, 20:23Видео
КХЛ. «Ак Барс» уступил СКА, «Автомобилист» победил «Динамо» Минск, «Нефтехимик» проиграл «Авангарду», «Локомотив» обыграл ЦСКА
вчера, 19:01
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Торонто», «Тампа» – «Лос-Анджелес», «Питтсбург» играет с «Оттавой», «Миннесота» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» против «Сент-Луиса»
22 минуты назадLive
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ги Буше о 3:0 с «Нефтехимиком»: «У нас великолепно играют вратари, но этот сухой матч – заслуга всей команды. У нас два периода была инициатива, забили хорошие голы»
вчера, 21:56
Никитин об 1:2 от «Локомотива»: «Современный хоккей состоит в том, что побеждает тот, кто держит борьбу и создает моменты. У нас не получалось»
вчера, 21:22
Вячеслав Козлов о 2:4: «Барыс» больше хотел победить. Мы вышли и думали, что будет легко – возьмем их на мастерстве и таланте. Не получилось»
вчера, 21:09
Хартли о том, что общался с арбитрами во время матча с ЦСКА: «Приглашал их на ужин»
вчера, 20:52
Тренер СКА Бабенко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что был грязный матч. Стычки – это вполне нормально»
вчера, 20:43
Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время потасовки с Чеккони. Форвард «Нефтехимика» был удален до конца матча
вчера, 20:23Видео
Гатиятулин о 2:3 от СКА: «Большую часть игры мы провели хорошо – было движение, много хороших эмоций, создали моменты. Но не забили сами и своими ошибками помогли сопернику»
вчера, 20:12
Хартли о 2:1 с ЦСКА: «Увлекательная и качественная игра с обеих сторон. Ключевым моментом стало то, что мы отбились в меньшинстве в 3-м периоде»
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев об 1:2 с «Салаватом»: «Северсталь» выровняла игру, но была недостаточно хороша при завершении»
13 минут назад
Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»
вчера, 21:45
Кравец о 4:2 с «Динамо»: «Обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве»
вчера, 21:37
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец. Хорошая игра с нашей стороны»
вчера, 20:30
Заварухин о 3:2 с «Динамо» Минск: «Здорово, что Голышев забил победный буллит. Надеюсь, он придаст ему уверенности»
вчера, 18:08
Квартальнов о 2:3 от «Автомобилиста»: «Хорошо, что вернулись в игру, но было много технического брака. Жаль, что не взяли два очка, работаем дальше»
вчера, 17:58
Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать»
вчера, 17:48
Георгий Иванов о помощи бездомным животным: «Выделяю сумму каждый месяц. Многие ребята поддерживают сирот, Киселевич и Николаев возили Кубок Гагарина в детские дома. Это выбор каждого»
вчера, 16:42
Ги Буше о Гуляеве: «Михаил травмирован, у него перелом лицевой кости, так что он выбыл на некоторое время»
вчера, 16:25
«Нефтехимик» расторгнет контракт с Чмыховым (Metaratings)
вчера, 15:57