Ги Буше о 3:0 с «Нефтехимиком»: «У нас великолепно играют вратари, но этот сухой матч – заслуга всей команды. У нас два периода была инициатива, забили хорошие голы»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о матче против «Нефтехимика » (3:0).

Вратарь Никита Серебряков отразил все 34 броска по своим воротам.

«Сегодня у нас два периода была инициатива, забили хорошие голы, поработали над ошибками после прошлого матча. Можно сказать, что как по методичке отыграли третий период.

Конечно, расстроили действия в концовке в большинстве, когда допустили несколько выходов к своим воротам, но в целом мы постарались и отыграли здорово сегодня.

У нас великолепно играют вратари, но сегодняшний сухой матч – это заслуга всей команды. Можно похвалить сегодня и вратаря «Нефтехимика». Мы забили три гола в формате «5 на 5», наши защитники здорово выигрывали пространство, и у соперника было не так много шансов, чтобы забить. Так что это именно отличная командная победа», – сказал Буше.