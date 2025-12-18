Хартли о том, что общался с арбитрами во время матча с ЦСКА: «Приглашал их на ужин»
Боб Хартли рассказал, о чем говорил с арбитрами во время матча.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, о чем говорил с арбитрами во время матча против ЦСКА (2:1 Б).
– Вы много общались с арбитрами. О чем просили их?
– Приглашал их на ужин, – сказал Хартли.
«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости