Симашев об отстранении России: «Когда-нибудь нас вернут на турниры. Сейчас главное, чтобы в Америке не было предвзятого отношения. Драфт НХЛ показал, что такого пока нет»

Теги Локомотив молодежная сборная России Аризона НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Р-Спорт Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

Симашев был выбран «Аризоной» под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2023. Всего в первом раунде было выбрано четыре российских хоккеиста, а в общей сумме за весь драфт – 19 игроков.

«Когда-нибудь нас вернут на международные турниры. Сейчас главное, чтобы в Северной Америке к россиянам не было предвзятого отношения. Прошедший драфт НХЛ показал, что такого пока нет и текущая ситуация не мешает клубам лиги выбирать россиян.

В мае я сыграл за молодежную сборную России. У нас была очень хорошая команда. Все получали удовольствие от игры. Создание разных национальных команд России, проведение товарищеских турниров – это очень хорошо.

Международных турниров нет, а сборную России надо развивать. Молодым игрокам дают шанс проявить себя, сыграть за национальную команду», – сказал 18-летний защитник «Локомотива».

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4 комментария

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Mohnatiy
Предвзятого отношения к россиянам в НХЛ действительно пока нет, и тем более странно на этом фоне выглядят дела типа Федотовского, когда всей КХЛ при поддержке депутатов стараемся с НХЛ поссориться.
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diadiasasha59
Когда-нибудь может быть тогда,когда ты уже на пенсии будешь.
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Atsuktuvas
Надо поднажать, ребята ! А то чего эти редиски нас не русофобят ?..
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Амфитрион
Ничего-ничего, сейчас бодро насрем еще на пару-тройку контрактов, глядишь даже в НХЛ не выдержат.
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