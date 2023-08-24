Симашев об отстранении России: «Когда-нибудь нас вернут на турниры. Сейчас главное, чтобы в Америке не было предвзятого отношения. Драфт НХЛ показал, что такого пока нет»

Дмитрий Симашев высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

был выбран «Аризоной» под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2023. Всего в первом раунде было выбрано четыре российских хоккеиста, а в общей сумме за весь драфт – 19 игроков.

«Когда-нибудь нас вернут на международные турниры. Сейчас главное, чтобы в Северной Америке к россиянам не было предвзятого отношения. Прошедший драфт НХЛ показал, что такого пока нет и текущая ситуация не мешает клубам лиги выбирать россиян.

В мае я сыграл за молодежную сборную России. У нас была очень хорошая команда. Все получали удовольствие от игры. Создание разных национальных команд России, проведение товарищеских турниров – это очень хорошо.

Международных турниров нет, а сборную России надо развивать. Молодым игрокам дают шанс проявить себя, сыграть за национальную команду», – сказал 18-летний защитник « ».