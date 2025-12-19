Кравец о 4:2 с «Динамо»: «Обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве»

Михаил Кравец высказался о победе «Барыса» в матче с «Динамо».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Динамо » (4:2).

Клуб из Казахстана прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо».

«Поздравляю наших болельщиков с победой. Мы обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве. Правда, было несколько глупых удалений, которые нельзя допускать с «Динамо».

В целом, ребята отыграли с первой до последней минуты в хорошем темпе. У нас не было задачи все время обороняться, но с «Динамо» это не всегда получается. Считаю, что в атаке мы тоже хорошо отработали и забили нужные голы.

Рады, что уезжаем домой с хорошим настроением и двумя победами подряд», – сказал Кравец.