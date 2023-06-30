Симашев о вопросах на собеседованиях перед драфтом: «Вы сидели в тюрьме? Что бы ты выбрал: макароны или картошку? Если бы вы были животным, то каким?»
Дмитрий Симашев сообщил, что перед драфтом клуб НХЛ спрашивал, сидел ли он в тюрьме.
«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ-2023. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.
– Сколько собеседований у вас было перед драфтом?
– Ко мне проявили интерес 25 команд. Но некоторые клубы отменяли собеседование, какие-то – добавляли. Думаю, я поговорил где-то с 20 командами.
– Какой вопрос был самым прикольным?
– Все вопросы показались одинаковыми. Но три выбивались из общего потока. Это: «Вы сидели в тюрьме?», «Если бы вы были животным, то каким?», «Что бы ты выбрал: макароны или картошку?»
Вообще, я на собеседованиях разговаривал сам на английском. Может, они не хотели грузить меня слишком. А будь рядом переводчик, то могли бы и не такое спросить!
– А с каким животным вы себя сравнили?
– Сказал, что по жизни я кот. Спокойный, рассудительный. Но когда надо, то могу быть и неспокойным, – сказал защитник «Локомотива».
8 комментариев