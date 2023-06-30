Симашев о вопросах на собеседованиях перед драфтом: «Вы сидели в тюрьме? Что бы ты выбрал: макароны или картошку? Если бы вы были животным, то каким?»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матч ТВ Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев сообщил, что перед драфтом клуб НХЛ спрашивал, сидел ли он в тюрьме.

«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ-2023. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

– Сколько собеседований у вас было перед драфтом?

– Ко мне проявили интерес 25 команд. Но некоторые клубы отменяли собеседование, какие-то – добавляли. Думаю, я поговорил где-то с 20 командами.

– Какой вопрос был самым прикольным?

– Все вопросы показались одинаковыми. Но три выбивались из общего потока. Это: «Вы сидели в тюрьме?», «Если бы вы были животным, то каким?», «Что бы ты выбрал: макароны или картошку?»

Вообще, я на собеседованиях разговаривал сам на английском. Может, они не хотели грузить меня слишком. А будь рядом переводчик, то могли бы и не такое спросить!

– А с каким животным вы себя сравнили?

– Сказал, что по жизни я кот. Спокойный, рассудительный. Но когда надо, то могу быть и неспокойным, – сказал защитник «Локомотива».

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8 комментариев

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Аризона Койотис
А в душе он койот)
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Don_Krebs
Коты вообще-то не самые спокойные животные ) Вечно куда-то лезут, что-то ломают и носятся по ночам как кони.
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gukmamop
а могли бы и про два стула спросить
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Аризона Койотис
Ответ LaffyTaffy
Когда Койоты что нибудь выиграют? Сколько можно ждать? 😞
Я с оптимизмом смотрю в будущее, будет и на нашей улице праздник. Команда подбирается молодая, стая койотов скоро начнет ощутимо кусать фаворитов
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Костя Кот
в штатах на собеседованиях часто такие вопросы задают
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Clever_mind
Обычно спрашивают хобби и предыдущее место работы)))))
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Marienburg
Ви снаете Зарокова? Ви били на Лубянке?
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LaffyTaffy
Ответ Аризона Койотис
А в душе он койот)
Когда Койоты что нибудь выиграют? Сколько можно ждать? 😞
+1
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