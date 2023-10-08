«Подобных Нижнему Новгороду городов я не видел. Был приятно удивлен». Американец из «Торпедо» Линч о России

Теги Торпедо КХЛ ТАСС Бобби Линч Хоккей

Американскому форварду «Торпедо» Бобби Линчу понравились российские города.

«Я сам из небольшого города, который является самым большим близ Детройта. Городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел, и был приятно удивлен, приехав туда. Это хороший город.

Во время приезда в Россию я был в Москве один день, и можно сказать, что я открыл для себя подобные города, которые никогда ранее не видел.

В Нижнем поддержка на матчах команды просто невероятная, я такую атмосферу никогда не видел, когда на матчах ходят семьями», – сказал Линч.

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7 комментариев

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Dundee
Добро пожаловать в семью и в наш город.
+2
0
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DimaNN
Линч пока неплохое впечатление производит. И очки набирает - 1+2 в 4 играх вполне неплохо для начала. И уже успел и в обороне сыграть, показав себя универсалом, что опять таки является полезным качеством. И настроен парень позитивно)) Удачи в Торпедо, Бобби! Надеюсь будет прибавлять от матча к матчу)
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+2
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НеБрат
Ответ НеБрат
Согласен, был в Туле, очень понравилось, и нас во Владимире за последние несколько лет много изменилось в лучшую сторону. Из Суздаля к юбилею конфету делают, хотя куда уж.
Господа минусаторы, оба, если есть сомнения или вопросы, озвучиаайте то, с чем вы не согласны. Я пишу про, что знаю, что знает вы?
+4
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Фут.Боль
У нас много классных и очень красивых городов. Моя Казань, например)
+3
-2
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Фут.Боль
Ответ НеБрат
Согласен, был в Туле, очень понравилось, и нас во Владимире за последние несколько лет много изменилось в лучшую сторону. Из Суздаля к юбилею конфету делают, хотя куда уж.
Так и есть) В планах летом прокатиться по Золотому кольцу)
+1
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Андрей Ш
Сейчас только погода будет не очень, пока снег не выпадет, городов хороших очень много в России, а Торпедо НН одно)
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НеБрат
Ответ Фут.Боль
У нас много классных и очень красивых городов. Моя Казань, например)
Согласен, был в Туле, очень понравилось, и нас во Владимире за последние несколько лет много изменилось в лучшую сторону. Из Суздаля к юбилею конфету делают, хотя куда уж.
+3
-3
0
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