«Подобных Нижнему Новгороду городов я не видел. Был приятно удивлен». Американец из «Торпедо» Линч о России

Американскому форварду «Торпедо» Бобби Линчу понравились российские города.

«Я сам из небольшого города, который является самым большим близ Детройта. Городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел, и был приятно удивлен, приехав туда. Это хороший город.

Во время приезда в Россию я был в Москве один день, и можно сказать, что я открыл для себя подобные города, которые никогда ранее не видел.

В Нижнем поддержка на матчах команды просто невероятная, я такую атмосферу никогда не видел, когда на матчах ходят семьями», – сказал Линч.