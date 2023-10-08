«Подобных Нижнему Новгороду городов я не видел. Был приятно удивлен». Американец из «Торпедо» Линч о России
Американскому форварду «Торпедо» Бобби Линчу понравились российские города.
«Я сам из небольшого города, который является самым большим близ Детройта. Городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел, и был приятно удивлен, приехав туда. Это хороший город.
Во время приезда в Россию я был в Москве один день, и можно сказать, что я открыл для себя подобные города, которые никогда ранее не видел.
В Нижнем поддержка на матчах команды просто невероятная, я такую атмосферу никогда не видел, когда на матчах ходят семьями», – сказал Линч.
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