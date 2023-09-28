Бобби Линч: «КХЛ – вторая лига мира, очень серьезный уровень хоккея – это шаг вперед для моей карьеры. В «Торпедо» интересный стиль игры»
Бобби Линч объяснил решение перейти в «Торпедо».
– Почему вы решили поехать играть сюда, в Россию?
– Я просто искал перемен. Мне не понравились варианты, которые были в Северной Америке.
Знаю, что в «Торпедо» – интересный стиль игры, это очень привлекает. Уверен, переезд в Россию – шаг вперед для моей карьеры.
– Всю взрослую карьеру вы пытались попасть в НХЛ, осталась ли у вас мечта сыграть там, или это перевернутая страница?
– Да, для меня как для хоккеиста играть в НХЛ – мечта всей жизни. Но я не откладываю ее на потом.
В КХЛ – очень серьезный уровень хоккея. На данный момент это вторая лига мира. Игра в России – это хорошее начало, чтобы когда-нибудь вернуться и сыграть в НХЛ.
Сейчас я могу поиграть здесь, получить удовольствие от классного хоккея и надеюсь, однажды я вернусь в Америку и все-же сыграю в НХЛ.
– Что вы знали о России до поездки сюда?
– Немного. Когда подписывал контракт, я ничего особенно не узнавал.
Про город [Нижний Новгород] и свой быт я пока вообще ничего не знаю. Думаю, что очень многое станет для меня неожиданностью, надеюсь. что сюрпризы будут приятными.
Я немного слышал о Москве и еë достопримечательностях, жду, когда смогу увидеть это своими глазами.
– Что вы можете сказать о своей новой команде?
– Я знаю, что «Торпедо» – хорошая, играющая команда, здесь собрано немало перспективных, молодых ребят.
Многое слышал о главном тренере – Игоре Ларионове. Уверен, играть здесь будет очень весело, – сказал нападающий «Торпедо» Бобби Линч.
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