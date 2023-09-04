«Торпедо» подписало американского форварда Линча. Он набрал 48 очков в 140 матчах АХЛ

Теги Торпедо переходы НХЛ АХЛ Рокфорд Хоккей

Бобби Линч перешел в «Торпедо».

Нижегородская команда объявила о подписании однолетнего соглашения с 25-летним американским нападающим.

В прошлом сезоне Линч выступал за «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности хоккеист сыграл 140 игр в лиге и записал на свой счет 48 (23+25) баллов за результативность.

В НХЛ хоккеист не был задрафтован.

18 комментариев

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Серый
А Ларионов говорил, что леги нужны уровня Макара
+13
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+13
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skbor52@icloud.com
Ответ Dundee
Стата не очень, но видимо что-то разглядели в нем. Добро пожаловать.
Конечно разглядели. Тоже самое что в Максимове и Сато. Это их старую связь с Ларионовым
+8
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+8
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Dundee
Стата не очень, но видимо что-то разглядели в нем. Добро пожаловать.
+7
-1
+6
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Серый
Ответ Krypton92
это нереально, он и сам это понимает
Но ведь он говорил, что других не надо
+6
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+6
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TOR-NN
Странно. Я думал защитника ищут…
+3
0
+3
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гилберт
Да здравствует наш суд!
+2
0
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amurseff03
У него стата в АХЛ слабая, а тут его тащат в лигу уровнем выше.
Наверное для фарма, что бы ВХЛ играл и для глубины состава. На более не тянет.
+1
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Барышев Сергей
Сато в фарм спустили
+1
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morgan
Ответ skbor52@icloud.com
Конечно разглядели. Тоже самое что в Максимове и Сато. Это их старую связь с Ларионовым
Сато вообще непонятно что делает в команде. Для пиара чисто что- ли? Первый японец в КХЛ.
+1
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Серый
Ответ Krypton92
Я знаю. Но тут действительно странно, чем этот легионер так привлек внимание. Хотя всего 10 миллионов, по сути мы ничего не теряем, если он не заиграет
я хотел написать "не надо"
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Krypton92
Ответ Серый
Но ведь он говорил, что других не надо
Я знаю. Но тут действительно странно, чем этот легионер так привлек внимание. Хотя всего 10 миллионов, по сути мы ничего не теряем, если он не заиграет
0
0
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Krypton92
Ответ Серый
А Ларионов говорил, что леги нужны уровня Макара
это нереально, он и сам это понимает
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khayembii
Ответ Олег НН
думаю поможет . в любом случае есть игроки в азл уровнем выше чем в КХЛ . Ларионов дерявшку тащить из-за океана не будет
АХЛ сейчас посильнее КХЛ
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Матроскин52
Посмотрел видео… Парень то быстрый и кистевой что надо… Да еще и молодой…
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Матроскин52
Будем посмотреть… Для АХЛ стата так себе, но он еще молодой… Профессор знает что делает. Верим в команду!
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Krypton92
Защитника лучше бы конечно, даже парочку защитников
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ЧакЧак
чтоб был
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Олег НН
думаю поможет . в любом случае есть игроки в азл уровнем выше чем в КХЛ . Ларионов дерявшку тащить из-за океана не будет
0
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