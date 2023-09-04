«Торпедо» подписало американского форварда Линча. Он набрал 48 очков в 140 матчах АХЛ

Бобби Линч перешел в «Торпедо».

Нижегородская команда объявила о подписании однолетнего соглашения с 25-летним американским нападающим.

В прошлом сезоне Линч выступал за « » – фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности хоккеист сыграл 140 игр в лиге и записал на свой счет 48 (23+25) баллов за результативность.

В хоккеист не был задрафтован.