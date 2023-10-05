Ларионов-младший – капитан «Торпедо» в матче с «Куньлунем». Форвард Линч сыграет защитника, Гончарук вернулся в состав спустя месяц

Игорь Ларионов-младший заявлен капитаном «Торпедо» в игре с «Куньлунем».

Нижегородский клуб опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ.

В состав команды вернулся нападающий , пропустивший 12 игр из-за повреждения. Он занял место в первой тройке нападания с Алексеем Кручининым и Василием Атанасовым.

получил капитанскую нашивку в этом матче.

Нападающий Бобби Линч, сыгравший два матча в после перехода в « », заявлен в качестве защитника в третьей паре с Даниилом Бокуном.