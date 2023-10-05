Ларионов-младший – капитан «Торпедо» в матче с «Куньлунем». Форвард Линч сыграет защитника, Гончарук вернулся в состав спустя месяц
Игорь Ларионов-младший заявлен капитаном «Торпедо» в игре с «Куньлунем».
Нижегородский клуб опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ.
В состав команды вернулся нападающий Сергей Гончарук, пропустивший 12 игр из-за повреждения. Он занял место в первой тройке нападания с Алексеем Кручининым и Василием Атанасовым.
Игорь Ларионов-младший получил капитанскую нашивку в этом матче.
Нападающий Бобби Линч, сыгравший два матча в КХЛ после перехода в «Торпедо», заявлен в качестве защитника в третьей паре с Даниилом Бокуном.
И после этого профессор решил поэксперементировать?