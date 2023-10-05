Ларионов-младший – капитан «Торпедо» в матче с «Куньлунем». Форвард Линч сыграет защитника, Гончарук вернулся в состав спустя месяц

Теги Торпедо КХЛ Куньлунь Ред Стар Сергей Гончарук Игорь Ларионов-младший Бобби Линч Хоккей

Игорь Ларионов-младший заявлен капитаном «Торпедо» в игре с «Куньлунем».

Нижегородский клуб опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ.

В состав команды вернулся нападающий Сергей Гончарук, пропустивший 12 игр из-за повреждения. Он занял место в первой тройке нападания с Алексеем Кручининым и Василием Атанасовым.

Игорь Ларионов-младший получил капитанскую нашивку в этом матче.

Нападающий Бобби Линч, сыгравший два матча в КХЛ после перехода в «Торпедо», заявлен в качестве защитника в третьей паре с Даниилом Бокуном.

2 комментария

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Матроскин52
С возвращением, Гонч! Бобби в защите… Профессор экспериментирует… Стеклов заявлен, так что шестой есть… Верим в команду!
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Сергей Галынский
Хм, Ларионов-старший посмотрел вчера эфир СЭ? Где Зислис хотел втащить Шеве после эфира?
И после этого профессор решил поэксперементировать?
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