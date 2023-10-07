Ларионов о Линче на фоне слов про легионеров уровня Кьеллини и Бэйла: «Берем игрока, чтобы была ценность продажи. Готовы продавать, если он заиграет»

Игорь Ларионов объяснил переход Бобби Линча в «Торпедо».

Ранее в интервью специалист на примере футболистов Джорджо Кьеллини, Гарета Бэйла говорил о том, что спортсмены такого уровня могут называться легионерами, потому что способны передать чемпионский опыт молодым игрокам.

– В прошлом сезоне многим запомнилась выше эмоциональное выступление про легионеров – Кьеллини, Бэйла, Маккиннона. Вы сказали, что готовы взять Маккиннона в «Торпедо» и игроков его уровня, чтобы они могли чему-то научить молодых игроков вашей команды. И вы берете Бобби Линча – человека совсем неизвестного. Может, вы его раскроете. Но как ваши слова про легионеров уровня Маккиннона соотносятся с самим трансфером Линча?

– У нас команда, которая не обладает большими финансовыми возможностями.

Наш подход или философия – если мы берем игрока, чтобы у него была ценность будущей продажи.

У нас человек играет за супермаленькие деньги. Легионеры получают 65-80 миллионов рублей – мы такие деньги не платим. Для каждого игрока есть определенная задача.

Считаю, что Бобби неплохо зашел в команду – практически с корабля на бал.

Мы не будем форсировать его вложения в команду, потому что еще рано. Время должно взять, чтобы парень адаптировался. Парень пропустил два месяца подготовки с командой.

Если он заиграет, если будут желающие его приобрести, как приобретали братьев Федотовых, мы готовы продавать, чтобы поддерживать финансовую часть нашей команды такими решениями.

Мы не хотим вкладывать сумасшедшие деньги. Мы хотим развивать игроков.

У каждого игрока есть цена – мы готовы рассмотреть для того, чтобы давать дорогу другим игрокам, которые стучатся в дверь, заявляют о себе, – сказал главный тренер «Торпедо» на пресс-конференции после матча с «Динамо» (7:1).

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